EN BREF-OpenAI rejoint la file d'attente des introductions en bourse dans le secteur de l'IA aux côtés d'Anthropic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de la date de publication et modifications dans l'ensemble du texte)

OpenAI a annoncé lundi avoir déposé en toute confidentialité un dossier en vue d'une introduction en bourse aux États-Unis, rejoignant ainsi son rival Anthropic dans une offensive vers le marché boursier, alors que les investisseurs cherchent à tirer parti de l'essor de l'intelligence artificielle.

Wall Street parie que 2026 pourrait être une année décisive pour le marché américain des introductions en bourse, soutenu par un solide pipeline de sociétés privées de premier plan et une demande refoulée pour de nouvelles cotations.

Goldman Sachs a prédit plus tôt cette année que les recettes des introductions en bourse aux États-Unis pourraient atteindre le chiffre record de 160 milliards de dollars en 2026, si les grands noms entraient en bourse cette année.

Voici un aperçu de certaines des méga-introductions en bourse attendues en 2026:

OPENAI

Le créateur de ChatGPT a déclaré lundi avoir récemment déposé un dossier confidentiel en vue d'une cotation aux États-Unis, bien qu'il n'ait pas encore fixé la date de l'introduction en bourse.

La société dirigée par Sam Altman a déclaré que l'introduction en bourse pourrait prendre un certain temps car il y a “des choses que nous voulons faire et qui sont probablement plus faciles à réaliser en tant que société privée”.

“Mais il s'agit d'un ensemble complexe de compromis, et cela nous donne la possibilité d'entrer en bourse plus tôt si cela s'avère être la meilleure option.”

Elle n’a pas divulgué le montant ni les conditions de l’offre, mais Reuters a rapporté que le géant de l’IA visait une valorisation pouvant atteindre 1 000 milliards de dollars lors d’une entrée en bourse qui pourrait avoir lieu dès septembre.

ANTHROPIC

Le géant de l'IA Anthropic a révélé avoir déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis au début du mois, ouvrant la voie à ce qui pourrait devenir un tournant décisif dans la frénésie de Wall Street pour l'IA.

Anthropic, qui exploite le chatbot IA Claude, a levé pour la dernière fois 65 milliards de dollars à une valorisation post-financement de 965 milliards de dollars fin mai, le plaçant ainsi devant son rival OpenAI .

SPACEX

SpaceX, la société d'Elon Musk, a déposé publiquement une demande d'introduction en bourse très attendue aux États-Unis le mois dernier, rapprochant ainsi l'entreprise de ce qui pourrait être la plus grande introduction en bourse de l'histoire.

SpaceX a accéléré son calendrier d'introduction en bourse, avec un lancement de la tournée de présentation prévu pour le 4 juin et la vente des actions dès le 11 juin, a rapporté Reuters la semaine dernière, citant des sources proches du dossier.

En février, SpaceX a racheté la start-up d’intelligence artificielle de Musk, xAI, dans le cadre d’une transaction record, unifiant ainsi ses ambitions en matière d’IA et d’espace en fusionnant l’entreprise avec le créateur du chatbot Grok.

Si SpaceX levait 75 milliards de dollars, il s'agirait de la plus grande introduction en bourse au monde , éclipsant celle du géant pétrolier Saudi Aramco 2223.SE en 2019.