EN BREF-L'administration Trump se tourne vers l'acquisition de participations dans des secteurs stratégiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les participations dans des entreprises spécialisées dans l'informatique quantique)

L'administration Trump intensifie ses efforts pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement américaines en minéraux critiques et en semi-conducteurs en convertissant les subventions fédérales accordées aux entreprises en prises de participation, dans le but de réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine.

Le département américain du Commerce a déclaré jeudi qu'il prendrait 2 milliards de dollars de participations dans neuf entreprises spécialisées dans l'informatique quantique.

L'administration a pris ou discuté de prises de participation dans plusieurs entreprises dans le cadre de cette transition vers une participation directe, remplaçant les subventions traditionnelles.

Voici les entreprises concernées par cette initiative d'investissement stratégique:

ENTREPRISES DE QUANTUM COMPUTING

- IBM IBM.N

L'administration Trump investira 1 milliard de dollars pour aider IBM à lancer une société appelée Anderon — la première usine américaine dédiée à la fabrication de puces quantiques. IBM investira également 1 milliard de dollars dans Anderon. Elle n'a pas divulgué la part détenue par le gouvernement dans la nouvelle société.

- GlobalFoundries GFS.O

Les États-Unis investiront 375 millions de dollars dans l'entreprise afin d'accélérer le développement de solutions technologiques quantiques. Le gouvernement a accepté de prendre une participation d'environ 1 % dans l'entreprise.

- D-Wave QBTS.N , Rigetti Computing RGTI.O , Infleqtion

INFQ.N , Atom Computing, PsiQuantum, Quantinuum

L'administration Trump investira environ 100 millions de dollars dans chacune de ces entreprises afin de les aider à surmonter les principaux obstacles techniques qui ont ralenti le développement d'ordinateurs quantiques plus puissants, tout en prenant des participations minoritaires et non contrôlantes dans ces sociétés.

- Diraq

L'entreprise recevra jusqu'à 38 millions de dollars de financement prévu pour développer et déployer la technologie de l'informatique quantique, le gouvernement prenant en contrepartie une participation dans son capital.

USA RARE EARTH USAR.O

Projet: chaîne d'approvisionnement des terres rares, de la mine à l'aimant

Participation: L'administration Trump a pris une participation de 10 % dans la société minière dans le cadre d'un programme d'investissement combinant dette et capitaux propres, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier.

Détails: USA Rare Earth mettra en place une chaîne de production intégrée de terres rares et d'aimants aux États-Unis, soutenue par un financement de 1,6 milliard de dollars proposé dans le cadre du CHIPS Act.

Valeur stratégique: Cette initiative vise à accroître la capacité de traitement des terres rares aux États-Unis et à renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales en minéraux critiques.

KOREA ZINC 010130.KS

Participation acquise: environ 10 %

Projet: fonderie de 7,4 milliards de dollars dans le Tennessee

Détails: Korea Zinc construira une fonderie de 7,4 milliards de dollars dans le Tennessee dans le cadre d'une coentreprise avec des partenaires américains.

Le département américain de la Défense détiendra une participation de 40 % dans la coentreprise, tandis que le département du Commerce accordera 210 millions de dollars de subventions au titre de la loi CHIPS.

Korea Zinc émettra 1,9 milliard de dollars de nouvelles actions au profit de la coentreprise et d'investisseurs stratégiques américains, leur conférant environ 10 % de la société.

Les 5,5 milliards de dollars restants proviendront de 4,7 milliards de dollars de prêts garantis par les États-Unis et d’autres financements. La construction débutera en 2026, et l’exploitation se fera par étapes à partir de 2029.

Valeur stratégique: le projet renforce les chaînes d'approvisionnement américaines et réduit la dépendance vis-à-vis de la Chine, qui domine l'approvisionnement mondial en minéraux critiques et a récemment restreint ses exportations d'antimoine et de germanium vers les États-Unis.

TRILOGY METALS TMQ.TO

Participation acquise: 10 %, l'investissement comprend des bons de souscription permettant d'acquérir 7,5 % supplémentaires

Projet: Upper Kobuk Mineral Projects (UKMP) en Alaska, une coentreprise détenue par Trilogy Metals et la société minière australienne South32 S32.AX

Détails: La Maison Blanche investira environ 35,6 millions de dollars dans le développement des ressources minérales stratégiques de l'UKMP, situé dans le district minier d'Ambler, en Alaska.

Trump a également signé un décret ordonnant à son administration d'autoriser la construction d'une route d'accès au district minier d'Ambler.

Valeur stratégique: le district minier d'Ambler est une zone riche en minéraux, avec des gisements de cuivre, de zinc et de plomb.

CRITICAL METALS CRML.O

Participation en discussion: environ 8 %

Projet: gisement de terres rares de Tanbreez, au Groenland

Valeur stratégique: des responsables de l'administration Trump ont évoqué la possibilité de prendre une participation dans Critical Metals, ont déclaré à Reuters quatre personnes proches du dossier.

Un accord donnerait à Washington un intérêt direct dans le plus grand projet de terres rares du Groenland, ce territoire arctique que Trump avait un jour suggéré d'acheter.

LITHIUM AMERICAS LAC.TO

Participation acquise: 5 % dans la société mère et 5 % dans la coentreprise Thacker Pass avec General Motors GM.N

Projet: mine de lithium de Thacker Pass, Nevada

Valeur stratégique: le projet est considéré comme un élément clé de la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement nationale, s'inscrivant dans la volonté de longue date de Washington de stimuler la production américaine de lithium – un métal utilisé pour fabriquer des batteries pour les véhicules électriques et d'autres appareils électroniques.

MP MATERIALS MP.N

Participation acquise: environ 15 %

Projet: Mine de terres rares de Mountain Pass, Californie

Valeur stratégique: MP exploite la seule mine de terres rares des États-Unis et s'efforce de développer la transformation et la production d'aimants au niveau national.

Le département américain de la Défense deviendra le principal actionnaire de MP, société basée à Las Vegas, ce qui en fera l'investissement le plus médiatisé de Washington à ce jour dans le secteur des minéraux critiques.

INTEL CORP INTC.O

Participation acquise: 9,9 %

Valeur stratégique: cet investissement renforce la sécurité de la chaîne d'approvisionnement américaine et soutient les projets d'Intel visant à construire et à développer des installations de fabrication de pointe sur le territoire national.