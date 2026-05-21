EN BREF-Développement de vaccins et de traitements contre le virus Ebola à Bundibugyo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mariam Sunny et Jennifer Rigby

Les autorités sanitaires mondiales s'efforcent de trouver des solutions médicales pour aider à contenir une épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo, liée à la souche « Bundibugyo » du virus .

Contrairement à la souche Zaïre, plus courante, il n'existe aucun vaccin ni traitement approuvé contre la souche Bundibugyo. Environ 600 cas suspects et 139 décès suspects ont été signalés dans le cadre de cette épidémie, et l'Organisation mondiale de la santé a averti que ces chiffres risquaient d'augmenter. Le virus Ebola de Bundibugyo (BDBV) présente un taux de létalité pouvant atteindre 40 %.

Un petit nombre de vaccins et de traitements expérimentaux sont en cours d'évaluation, et les autorités sanitaires mondiales examinent si des options thérapeutiques existantes contre Ebola pourraient offrir une protection – ce qui, à ce jour, n'est étayé que par des données animales limitées.

La plupart des candidats n'ont pas encore été testés chez l'homme et nécessiteraient une autorisation d'urgence ou d'usage compassionnel pour être déployés en RDC.

Voici ce que nous savons à ce jour:

VACCINS

1. Un vaccin spécifique au virus Bundibugyo, le rVSVΔG/BDBV-GP, qui utilise la même technologie que le vaccin Ervebo de Merck MRK.N approuvé pour la souche Ebola Zaïre, a montré un effet bénéfique sur la survie chez des primates non humains lors d'une étude de preuve de concept menée en 2023.

Un porte-parole de la branche médicale de l'université du Texas, dont les chercheurs ont participé à l'étude, a déclaré que des discussions étaient en cours pour faire avancer le vaccin, mais que rien n'était encore définitif. L'OMS a indiqué qu'il faudrait potentiellement six à neuf mois pour fabriquer un vaccin rVSV contre le virus Bundibugyo.

2. Un autre candidat-vaccin potentiel basé sur la technologie ChAdOx1, qui a été utilisée dans le vaccin contre la COVID-19 d'Oxford/AstraZeneca ( AZN.L ), est en cours de fabrication par le Serum Institute of India.

L'entreprise a lancé la production dans le cadre de son "dispositif d'intervention d'urgence", en collaboration avec ses partenaires, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations et l'université d'Oxford, dès qu'elle a eu connaissance de l'épidémie ce mois-ci, a déclaré un porte-parole.

Les doses pourraient être prêtes d'ici deux à trois mois, a indiqué l'OMS, bien que des études sur les animaux n'aient pas encore été menées, ce qui nécessite donc des essais supplémentaires.

La CEPI, qui a financé certains des premiers vaccins contre la COVID-19 et vise à rendre les vaccins disponibles dans les 100 jours suivant l'apparition d'une épidémie, a déclaré être en pourparlers avec les deux candidats sur la manière d'accélérer le développement, ce qui consisterait probablement à mener des études précliniques tout en fabriquant davantage de doses.

TRAITEMENTS À BASE D'ANTICORPS 1. La société privée Mapp Biopharmaceutical développe un médicament à base d' anticorps anti-ébolavirus, le MBP134, qui combine deux anticorps monoclonaux humains.

Initialement étudié pour le virus Ebola du Soudan, ce médicament s'est révélé sûr et bien toléré lors des essais de phase précoce. Son développement a été soutenu par l'Autorité américaine de recherche et de développement biomédical avancé (BARDA).

L'agence a déclaré qu'elle coordonnait les livraisons de ce traitement expérimental en vue d'une utilisation potentielle chez les Américains à haut risque exposés au virus.

Mapp a déclaré que le MBP134 avait montré une activité similaire contre tous les virus Ebola connus et qu'elle collaborait avec l'Organisation mondiale de la santé et d'autres autorités dans le cadre de la réponse à l'épidémie au Congo.

2. Des anticorps monoclonaux humains isolés chez des survivants de Bundibugyo ont également été étudiés comme traitements potentiels.

Un candidat, le BDBV289-N, a démontré son efficacité lors d'une étude animale menée en 2018. Cette étude, réalisée par un groupe de chercheurs avec le soutien des Instituts nationaux de la santé des États-Unis, a montré que l'anticorps offrait une protection pouvant atteindre 100 % chez les singes infectés, même lorsque le traitement était commencé jusqu'à huit jours après l'infection.

MÉDICAMENTS ANTIVIRAUX Le médicament antiviral de Gilead Sciences GILD.O , le remdesivir, a montré une activité contre le virus de Bundibugyo lors d'études en laboratoire menées par des chercheurs de la branche médicale de l'université du Texas. Certaines données suggèrent qu'il pourrait avoir une activité plus forte contre le BDBV que contre la souche Ebola Zaïre.

Gilead n'a pas répondu à une demande de commentaires.

TESTS DE DIAGNOSTIC L'OMS avait indiqué que la capacité de dépistage limitée pour la souche Bundibugyo ralentissait la réponse à l'épidémie. Voici les tests permettant de détecter l'infection.

1. BioFire Defense, une filiale de la société française de diagnostic bioMérieux BIOX.PA , fabrique un test approuvé par la FDA – le BioFire Global Fever Special Pathogens Panel – capable de détecter plusieurs souches d’Ebola, y compris celle de Bundibugyo.

Un porte-parole de la société a déclaré que celle-ci augmentait sa capacité de production et collaborait avec les acteurs de la santé publique et ses contacts internationaux pour évaluer les besoins potentiels.

2. Le test de la société allemande Altona Diagnostics, appelé RealStar Filovirus Screen RT-PCR Kit 1.0, est utilisé pour détecter l'épidémie de Bundibugyo au Congo. Elle a intensifié sa production pour soutenir les laboratoires de dépistage locaux au Congo.