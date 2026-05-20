EN BREF-Des introductions en bourse gigantesques se profilent à Wall Street alors que SpaceX, la société d'Elon Musk, dévoile ses documents

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières nouvelles: SpaceX dévoile son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis)

SpaceX, la société d'Elon Musk, s'est rapprochée de son introduction en bourse en déposant mercredi son dossier d'introduction, alors que l'entreprise de fusées et de satellites du milliardaire cherche à devancer OpenAI et Anthropic sur le marché des nouvelles cotations.

Wall Street parie que 2026 pourrait être une année décisive pour le marché américain des introductions en bourse, soutenu par un solide pipeline de sociétés privées de premier plan et une demande refoulée pour de nouvelles cotations.

Goldman Sachs a prédit plus tôt cette année que le produit des introductions en bourse aux États-Unis pourrait atteindre un record de 160 milliards de dollars en 2026, si les grands noms entraient en bourse cette année.

Mais des risques subsistent, car l'incertitude géopolitique et les perturbations structurelles persistantes sont devenues une caractéristique récurrente du paysage, alimentant une volatilité accrue sur les marchés boursiers.

Voici un aperçu de certaines des méga-introductions en bourse attendues en 2026:

SPACEX

SpaceX, la société d'Elon Musk, a publiquement déposé mercredi sa demande d'introduction en bourse très attendue aux États-Unis, rapprochant ainsi l'entreprise de ce qui pourrait être la plus grande introduction en bourse de l'histoire.

SpaceX a accéléré son calendrier d'introduction en bourse, avec un roadshow prévu pour le 4 juin et une vente d'actions dès le 11 juin, a rapporté Reuters la semaine dernière, citant des sources proches du dossier.

En février, SpaceX a racheté la start-up d’intelligence artificielle de Musk, xAI, dans le cadre d’une transaction record, unifiant ainsi ses ambitions en matière d’IA et d’espace en fusionnant l’entreprise avec le créateur du chatbot Grok.

Si SpaceX levait plus de 25,6 milliards de dollars, il s'agirait de la plus grande introduction en bourse au monde , éclipsant celle du géant pétrolier Saudi Aramco

2223.SE en 2019.

OPENAI

OpenAI préparait le terrain pour une introduction en bourse qui pourrait lui conférer une valorisation pouvant atteindre 1 000 milliards de dollars, le créateur de ChatGPT envisageant de déposer une demande auprès des autorités de régulation boursière dès le second semestre 2026, a rapporté Reuters l'année dernière.

Le directeur financier d'OpenAI avait déclaré à l'époque qu'une introduction en bourse ne figurait pas dans les projets à court terme de la société.

ANTHROPIC

Anthropic, le créateur de Claude, a engagé le cabinet d'avocats Wilson Sonsini pour préparer une introduction en bourse qui pourrait avoir lieu dès 2026, a rapporté le Financial Times en décembre.

Un porte-parole d'Anthropic avait déclaré à Reuters à l'époque que la société n'avait pas encore décidé si elle allait entrer en bourse, ni à quelle date.