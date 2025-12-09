En Australie, l'interdiction des médias sociaux pour les enfants entre en vigueur en première mondiale

Première au monde à interdire les médias sociaux aux moins de 16 ans

Dix grandes plateformes ont reçu l'ordre de bloquer les enfants sous peine d'amende

Une initiative suivie de près par d'autres pays qui envisagent de prendre des mesures similaires

L'Australie est devenue le premier pays à interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans, en bloquant l'accès à des plateformes telles que TikTok, YouTube d'Alphabet GOOGL.O et Instagram et Facebook de Meta META.O à partir de minuit.

Dix des plus grandes plateformes ont reçu l'ordre de bloquer l'accès des enfants à partir de minuit mercredi (1300 GMT mardi) sous peine d'amendes pouvant atteindre 49,5 millions de dollars australiens (33 millions de dollars) en vertu de la nouvelle loi, qui a suscité des critiques de la part des grandes entreprises technologiques et des défenseurs de la liberté d'expression, mais a été accueillie favorablement par les parents et les défenseurs de l'enfance.

L'interdiction est suivie de près par d'autres pays qui envisagent de prendre des mesures similaires basées sur l'âge , alors que l'impact des médias sociaux sur la santé et la sécurité des enfants suscite de plus en plus d'inquiétudes.

Dans un message vidéo qui, selon Sky News Australia, sera diffusé dans les écoles cette semaine, le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré que l'interdiction visait à soutenir les jeunes Australiens et à atténuer la pression que peuvent exercer les flux et les algorithmes sans fin.

"Profitez au maximum des vacances scolaires qui approchent. Plutôt que de les passer à scroller sur votre téléphone, commencez un nouveau sport, apprenez un nouvel instrument ou lisez ce livre qui traîne depuis longtemps sur votre étagère", a-t-il déclaré.

"Et surtout, passez du temps de qualité avec vos amis et votre famille, en tête à tête."

L'AUSTRALIE POURRAIT CRÉER UN PRÉCÉDENT

Ce lancement met fin à une année de spéculations sur la question de savoir si un pays peut empêcher les enfants d'utiliser des technologies qui font partie intégrante de la vie moderne.

Elle marque également le début d'une expérience qui sera étudiée à l'échelle mondiale par des législateurs frustrés par ce qu'ils considèrent comme une industrie technologique trop lente à mettre en œuvre des mesures de réduction des risques.

"Si l'Australie est la première à adopter de telles restrictions, il est peu probable qu'elle soit la dernière", a déclaré Tama Leaver, professeur d'études sur l'internet à l'université Curtin.

"Les gouvernements du monde entier observent la manière dont le pouvoir des grandes entreprises technologiques a été affronté avec succès. L'interdiction des médias sociaux en Australie... est en quelque sorte le canari dans la mine de charbon."

Des gouvernements, du Danemark à la Malaisie, et même certains États des États-Unis, où les plateformes reviennent sur les fonctions de confiance et de sécurité, affirment qu'ils prévoient des mesures similaires, quatre ans après une fuite de documents internes de Meta, selon lesquels l'entreprise savait que ses produits contribuaient aux problèmes d'image corporelle chez les adolescents. Meta a déclaré qu'elle disposait d'outils pour protéger les enfants.

L'INTERDICTION INTERVIENT ALORS QUE L'UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX STAGNE

L'interdiction porte initialement sur dix plateformes, mais le gouvernement a déclaré que la liste serait modifiée à mesure que de nouveaux produits apparaîtraient et que les jeunes utilisateurs opteraient pour d'autres solutions.

Sur les dix premières plateformes, toutes, à l'exception de X d'Elon Musk, ont déclaré qu'elles se conformeraient à l'interdiction en utilisant la déduction de l'âge - deviner l'âge d'une personne à partir de son activité en ligne - ou l'estimation de l'âge, qui est généralement basée sur un selfie. Ils pourraient également vérifier les documents d'identité téléchargés ou les détails des comptes bancaires liés.

M. Musk a déclaré que l'interdiction "semble être un moyen détourné de contrôler l'accès à l'internet de tous les Australiens" et la plupart des plateformes se sont plaintes de la violation du droit à la liberté d'expression. Un recours devant la Haute Cour d'Australie, supervisé par un législateur libertaire de l'État, est en cours.

Pour les entreprises de médias sociaux, la mise en œuvre de la loi marque le début d'une nouvelle ère de stagnation structurelle, alors que le nombre d'utilisateurs stagne et que le temps passé sur les plateformes diminue, comme le montrent les études.

Les plateformes affirment qu'elles ne gagnent pas grand-chose à faire de la publicité pour les moins de 16 ans, mais elles préviennent que l'interdiction perturbe un vivier de futurs utilisateurs. Juste avant l'entrée en vigueur de l'interdiction, 86 % des Australiens âgés de 8 à 15 ans utilisaient les médias sociaux, selon le gouvernement.

Certains jeunes ont prévenu que l'interdiction des médias sociaux pourrait isoler les gens.

"Ce sera pire pour les personnes queers et les personnes ayant des intérêts particuliers, car c'est le seul moyen pour eux de trouver leur communauté, et certaines personnes l'utilisent également pour exprimer leurs sentiments et parler à des gens pour obtenir de l'aide. J'ai donc l'impression que cela conviendra à certaines personnes, mais que d'autres verront leur santé mentale s'aggraver", a déclaré Annie Wang, 14 ans, avant l'interdiction. (1 $ = 1,5097 dollars australiens)