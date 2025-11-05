 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 086,45
+0,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Emerson Electric chute après une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 15:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions du fournisseur de solutions d'ingénierie Emerson Electric EMR.N ont baissé de près de 7% à 128,2 $ avant le marché

** Le groupe Emerson Electric a annoncé un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions pour le quatrième trimestre, en raison d'une demande en dents de scie pour ses équipements d'automatisation

** Les ventes nettes du 4ème trimestre s'élèvent à 4,85 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 4,9 milliards de dollars

** Bénéfice trimestriel ajusté de 1,62 $ par action, en ligne avec les estimations de Wall Street - données compilées par LSEG

** EMR déclare une augmentation de 5% du dividende trimestriel en espèces à 0,555 $/action

** A la dernière clôture, EMR a progressé de 11,1% depuis le début de l'année

Valeurs associées

EMERSON ELECTRIC
129,500 USD NYSE -6,02%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank