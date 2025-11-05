Emerson Electric chute après une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre

5 novembre - ** Les actions du fournisseur de solutions d'ingénierie Emerson Electric EMR.N ont baissé de près de 7% à 128,2 $ avant le marché

** Le groupe Emerson Electric a annoncé un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions pour le quatrième trimestre, en raison d'une demande en dents de scie pour ses équipements d'automatisation

** Les ventes nettes du 4ème trimestre s'élèvent à 4,85 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 4,9 milliards de dollars

** Bénéfice trimestriel ajusté de 1,62 $ par action, en ligne avec les estimations de Wall Street - données compilées par LSEG

** EMR déclare une augmentation de 5% du dividende trimestriel en espèces à 0,555 $/action

** A la dernière clôture, EMR a progressé de 11,1% depuis le début de l'année