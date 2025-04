Selon Emergence, il " permettra une plus grande flexibilité dans la sélection et les compétences requises des futurs délégataires pour la gestion financière des compartiments à venir, ouvrant ainsi la voie à de thèses d'investissement innovantes ".

Elle ajoute qu'il s'agissait aussi de mieux répondre aux besoins communs des investisseurs institutionnels. Ceux-ci ont récemment opté pour un élargissement du champ d'action de la Sicav, notamment vers de nouvelles classes d'actifs et se sont donnés la possibilité d'élargir le critère délimitant les investissements dans des fonds gérés exclusivement par des sociétés de gestion entrepreneuriales. Le modèle de la " Management Company ou ManCo " est apparu comme le plus approprié pour pouvoir déployer ces adaptations.

" Cette évolution clarifie l'organisation juridique de la Sicav vis-à-vis de la réglementation AIFM et améliore la transparence des conditions de lancement des appels à candidature afin de sélectionner le gérant financier des nouveaux compartiments décidés par le conseil d'administration ", explique Emergence.

(AOF) - Emergence a annoncé la réorganisation de sa structuration, avec le choix de Lemanik Asset Management comme délégataire de la gestion globale de la Sicav. La gestion financière des cinq compartiments existants reste assurée par NewAlpha AM sous délégation de Lemanik Asset Management. Il en va de même pour Société Générale Securities Services qui demeure le dépositaire de la Sicav, après signature d’une convention avec la nouvelle société de gestion impétrante.

Emergence désigne Lemanik AM en tant que société de gestion de " tête "

