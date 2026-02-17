 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Emeis vise une hausse de plus de 10% de l'Ebitdar en 2026 après un bond de 19,2% en 2025
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 17:45

Emeis EMEIS.PA a annoncé mardi anticiper une progression de 10% de son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations, amortissements et loyers (Ebitdar) en 2026, après avoir dépassé ses objectifs l'année dernière, l'ex-Orpea citant "la poursuite des efforts opérationnels, notamment en France ".

Sur 2025, l'Ebitdar du groupe français d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) s'est établi à 872 millions d'euros, en hausse organique de 19,2%, dépassant sa guidance qui tablait sur une croissance comprise entre 15% et 18%.

Emeis a également confirmé viser une croissance annuelle moyenne de son Ebitdar comprise entre 12% et 16% sur 2024-2028.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

EMEIS
15,2700 EUR Euronext Paris +4,59%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 17:50

    Ca commence à ressembler à une belle renaissance !!

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank