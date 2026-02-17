Emeis vise une hausse de plus de 10% de l'Ebitdar en 2026 après un bond de 19,2% en 2025

Emeis EMEIS.PA a annoncé mardi anticiper une progression de 10% de son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations, amortissements et loyers (Ebitdar) en 2026, après avoir dépassé ses objectifs l'année dernière, l'ex-Orpea citant "la poursuite des efforts opérationnels, notamment en France ".

Sur 2025, l'Ebitdar du groupe français d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) s'est établi à 872 millions d'euros, en hausse organique de 19,2%, dépassant sa guidance qui tablait sur une croissance comprise entre 15% et 18%.

Emeis a également confirmé viser une croissance annuelle moyenne de son Ebitdar comprise entre 12% et 16% sur 2024-2028.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)