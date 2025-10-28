EMEIS : un solide T3 2025 qui confirme l'amélioration des taux d'occupation et de la croissance organique

Un solide troisième trimestre qui confirme l’amélioration des taux d’occupation et de la croissance organique

Hausse des taux d’occupation notamment dans les maisons de retraite (France, Europe du Nord, Europe Centrale)

Croissance organique du chiffre d’affaires de +6,4%2 sur 9 mois qui gagne en momentum au troisième trimestre



Taux d’occupation en amélioration de +1,8 point en moyenne

• Poursuite de l’amélioration du taux d’occupation moyen du Groupe, en hausse de +1,8pt à 87,3% sur 9 mois (vs. 85,6% à fin septembre 2024), et qui atteint 88,2% sur le périmètre mature (hors établissements ouverts récemment)

• Hausse de +1,9pt du taux d’occupation sur les maisons de retraite à 87% (vs. 85% fin septembre 2024 et 82% fin septembre 2023)

• La dynamique de reprise s’accentue au troisième trimestre en Europe du Nord (+3,1pts sur un an au troisième trimestre vs. +2,6pts au premier semestre) et notamment en Allemagne (+3,8pts), mais également en Europe du Sud et Latam (+1,5pt malgré de nombreuses ouvertures récentes)



Confirmation des objectifs 2025 et poursuite attendue de la dynamique à moyen terme (2028)

• EBITDAR 2025 attendu en hausse de +15% à +18% à périmètre constant4 par rapport à 2024

• Taux de croissance annuel moyen (TCAM) du chiffre d’affaires à périmètre constant5 attendu entre +4% et +5% (2024-2028)

• Taux de croissance annuel moyen (TCAM) de l’EBITDAR à périmètre constant5 attendu entre +12% et +16% (2024-2028)