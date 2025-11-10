emeis : refinancement et allongement de la maturité de la dette

Laurent Guillot, Directeur Général d’emeis : « Après avoir atteint et même dépassé notre plan de cessions bien avant la fin de l’exercice 2025, nous sommes heureux de pouvoir aujourd’hui annoncer un accord de principe avec nos principaux partenaires bancaires et des investisseurs financiers. Cet accord, obtenu avec le plein soutien de notre conseil d’administration, permet d’augmenter la maturité moyenne de la dette de 2,5 années, la portant maintenant à près de 5 ans.



Avec au moins 3,15 Md€ de nouveaux financements, d’une maturité moyenne de 5,5 années, le Groupe sera en situation de refinancer par anticipation les dettes résiduelles provenant des prêts octroyés historiquement dans le cadre du protocole de conciliation de 2022 et du plan de sauvegarde de 2023.



Avec une structure bilancielle dorénavant pérenne et normalisée, une nouvelle étape majeure de la refondation du groupe est maintenant franchie, et emeis envisage avec confiance les exercices qui viennent. Le Groupe peut poursuivre sereinement sa transformation au profit de la mission première de l’entreprise, au service de ses patients, résidents et de leurs proches, et accélérer le redressement de sa performance opérationnelle engagée depuis mi 2024. »



