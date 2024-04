Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client emeis: objectif d'EbitdaR revu à la baisse pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 09:54









(CercleFinance.com) - emeis, ex-Orpea, a annoncé mercredi une révision à la baisse de son objectif de résultat d'exploitation pour 2024, anticipant un redressement moins favorable qu'initialement prévu en France.



Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance dit attendre un EbitdaR - une mesure-clé de sa rentabilité opérationnelle - en progression de 15% à 20% cette année, soit une prévision allant de 800 à 835 millions d'euros.



A titre de comparaison, le groupe s'était donné en novembre dernier un objectif annuel de 891 millions d'euros, tandis que les analystes visaient un résultat de l'ordre de 873 millions d'euros.



Sur l'exercice 2023, l'EbitdaR s'est établi à 696 millions d'euros, contre 780 millions d'euros en 2022.



Dans un communiqué, emeis dit avoir pâti de la mise en oeuvre de ses mesures visant à renforcer la qualité des soins et de l'accompagnement, dans un contexte inflationniste élevé, qui n'a pu être absorbé par les évolutions tarifaires et le taux d'occupation de ses maisons de retraite.



Dans une note de réaction, les analystes d'Invest Securities évoquent des résultats 2023 qui ressortent 'globalement sans surprise par rapport à la publication préliminaire de février'.



La société - qui se dit en pleine 'refondation' - met en évidence la nette progression de ses indicateurs extra-financiers, avec notamment une baisse du taux de fréquence des accidents du travail et une hausse du taux de satisfaction à 92,4%, contre 90,1% en 2022.



'L'exercice 2024 apparait comme une dernière année de convalescence avant un probable redressement en 2025', commentent de leur côté les équipes d'Oddo BHF.



A la Bourse de Paris, l'action - qui a récemment fait l'objet d'un regroupement de titres - cédait environ 1% dans le sillage de cette publication annuelle sans surprises.





