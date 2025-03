EMEIS - Nouveau partenariat entre emeis et NLV pour des établissements de soins abordables aux Pays Bas

emeis et le gestionnaire d'actifs immobiliers NLV ont signé un partenariat visant à soutenir l'expansion du groupe emeis aux Pays-Bas et marquant le premier investissement de NLV dans l'immobilier de santé. Cet accord représente une étape importante pour les deux partenaires aux Pays-Bas, qui vise à développer 25 nouveaux établissements de soins résidentiels au cours des quatre prochaines années.



Pour le groupe emeis, ce partenariat permet de poursuivre l'expansion de ses activités opérationnelles les plus performantes aux Pays-Bas, tandis que les investissements requis pour le développement immobilier seront pris en charge par son partenaire NLV.



Pour NLV, le partenariat avec emeis (par l'intermédiaire de Dagelijks Leven, une filiale spécialisée d’emeis dans les petits établissements de soins pour les personnes âgées atteintes de démence), marque le début d'un déploiement stratégique dans le domaine de l'immobilier de santé au sein du portefeuille de NLV.