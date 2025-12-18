emeis lève 3,15 Md€ de nouveaux financements

Refinancement par anticipation de la dette bancaire A/B/C/D

Sortie anticipée du plan de sauvegarde accélérée



emeis a finalisé avec ses partenaires bancaires et des investisseurs financiers la levée de nouveaux financements pour un total de 3,15 Md€, sur la base des accords de principe tels que communiqués le 10 novembre 2025 par voie de communiqué de presse.



Au total 3,15 Md€ de nouveaux financements ont ainsi été obtenus avec une maturité moyenne de 5,5 années et une marge moyenne sur l’EURIBOR de 247 points de base.



Ces nouveaux financements se décomposent comme suit :

- 2,2 Md€ de prêt à terme (Tranche 1) avec une maturité de 6 années, incluant un amortissement de 50 M€ en décembre 2028, 100 M€ en décembre 2029, 100 M€ en juin 2030 et 950 M€ en décembre 2030,

- 400 M€ d’emprunt obligataire coté, placé auprès d’investisseurs financiers qualifiés (Tranche 2) avec une maturité de 6 années, et

- 550 M€ de prêts (Tranche 3), dont 350 M€ de prêt à terme tiré ce jour, avec une maturité à fin juin 2030 (Tranche 3A), et 200 M€ de RCF mobilisables à compter de janvier 2027, avec une maturité à fin décembre 2029 (Tranche 3B).