emeis cède un portefeuille immobilier aux Pays-Bas pour un montant total d’environ 97 millions d’euros

emeis annonce avoir signé un accord de cession à Bouwinvest d’un portefeuille immobilier de onze maisons de retraite néerlandaises pour un montant total, acte en mains, d’environ 97 millions d’euros. Ces cessions s’accompagnent de la signature de baux par emeis qui opèrera l’ensemble de ces onze établissements.



Laurent Guillot commente : « Avec cette opération, nous poursuivons notre stratégie de cessions ciblées des actifs immobiliers et le renforcement de la structure financière d’emeis, conformément à nos engagements présentés dans le plan de Refondation le 15 novembre 2022. Ces opérations visent notamment à réduire le taux de détention des actifs exploités par le Groupe pour atteindre, à moyen terme 20 à 25%. La signature de baux long-terme et l’ouverture à venir de nouveaux établissements marquent notre volonté de développement aux Pays-Bas et la confiance des investisseurs. »



Le portefeuille cédé comprend cinq maisons de retraite récemment construites dans les villes de Best, Ede, Emmeloord, Heerenveen et Middelburg et six en cours de développement qui seront cédées au fur et à mesure de leur achèvement en 2024 et 2025.

Ces onze établissements seront exploités par Wonen bij September, une filiale du Groupe emeis aux Pays-Bas et accueilleront à terme 375 résidents.



