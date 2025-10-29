Emeis augmente de plus de 6% son CA organique sur neuf mois
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 08:42
Selon le groupe d'EHPAD, cette croissance reflète la combinaison d'un effet prix positif, d'une progression du taux d'occupation moyen à fin septembre de l'ordre de +1,8 point à 87,3%, et des établissements ouverts en 2024 et 2025.
Il souligne en outre que depuis mi 2022, le volume de cessions réalisées ou signées à date s'élève maintenant à près de 2,1 MdsEUR, dépassant ainsi significativement l'objectif de cessions qu'il s'était fixé à 1,5 MdEUR entre mi 2022 et fin 2025.
Emeis confirme anticiper un EBITDAR 2025 en hausse de +15% à +18% à périmètre constant, et sur la période 2024-28, vise des taux de croissance annuels moyens à périmètre constant de +4 à +5% pour le chiffre d'affaires et de +12 à +16% pour l'EBITDAR.
Valeurs associées
|15,4000 EUR
|Euronext Paris
|+7,17%
A lire aussi
-
par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse mercredi à l'ouverture, alors que les investisseurs se préparent à la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) et à une nouvelle série de résultats ... Lire la suite
-
* STELLANTIS STLAM.PA - Le constructeur franco-italien a annoncé mardi un partenariat dans le domaine des robotaxis avec le géant américain de la technologie Nvidia NVDA.O , l'entreprise de VTC Uber Technologies UBER.N et le groupe taïwanais de produits électroniques ... Lire la suite
-
Mercedes a fait état mercredi d'une chute de 70% de son bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (Ebit) au troisième trimestre, le constructeur allemand de voitures de luxe citant les coûts des suppressions d'emplois et une forte concurrence aux États-Unis et en ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer