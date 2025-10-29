 Aller au contenu principal
Emeis augmente de plus de 6% son CA organique sur neuf mois
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 08:42

Emeis affiche un chiffre d'affaires de près de 4,39 milliards d'euros à fin septembre 2025, en croissance de 6,4% en base organique, avec une dynamique 'encore plus marquée' sur le 3e trimestre, en croissance organique de 7%.

Selon le groupe d'EHPAD, cette croissance reflète la combinaison d'un effet prix positif, d'une progression du taux d'occupation moyen à fin septembre de l'ordre de +1,8 point à 87,3%, et des établissements ouverts en 2024 et 2025.

Il souligne en outre que depuis mi 2022, le volume de cessions réalisées ou signées à date s'élève maintenant à près de 2,1 MdsEUR, dépassant ainsi significativement l'objectif de cessions qu'il s'était fixé à 1,5 MdEUR entre mi 2022 et fin 2025.

Emeis confirme anticiper un EBITDAR 2025 en hausse de +15% à +18% à périmètre constant, et sur la période 2024-28, vise des taux de croissance annuels moyens à périmètre constant de +4 à +5% pour le chiffre d'affaires et de +12 à +16% pour l'EBITDAR.

Valeurs associées

EMEIS
15,4000 EUR Euronext Paris +7,17%
