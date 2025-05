Emeis : -13% en 2 séances, support des 10E compromis information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 13:57









(CercleFinance.com) - Emeis décroche de -7% supplémentaire vers 9,95E (-13% en 2 séances) et s'enfonce résolument sous sa zone de soutien court terme vers 10,35E.

Le principal support des 10E est à présent compromis et sa préservation est cruciale : son enfoncement libèrerait un potentiel de repli vers 8,55E.









Valeurs associées EMEIS (EX ORPEA) 10,2000 EUR Euronext Paris -4,94%