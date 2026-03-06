Embraer publie un résultat net ajusté en chute de 45% en 2025 malgré un CA record
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 13:42
Le groupe Embraer a publié pour l'exercice 2025 un résultat net ajusté de 252,9 MUSD, en recul d'environ 45% sur un an par rapport aux 461,6 MUSD enregistrés en 2024. Cette mesure exclut notamment les variations d'impôts différés et certains éléments non récurrents liés à la filiale Eve.
Le chiffre d'affaires atteint en revanche un niveau record de 7,578 MdsUSD en 2025 (consensus : 7,44 MdsUSD), en hausse de 18% sur un an, dépassant le haut de la fourchette de guidance du groupe.
La croissance a été tirée notamment par les activités Defense & Security ( 36% sur un an), Executive Aviation ( 25%) et Services & Support ( 18%).
Sur le plan opérationnel, l'EBITDA ajusté s'établit à 888,8 MUSD, contre 921,6 MUSD en 2024, soit une baisse d'environ 4% sur un an, avec une marge de 11,7% contre 14,4% un an plus tôt. Le résultat opérationnel ajusté (EBIT) ressort pour sa part à 656,8 MUSD, correspondant à une marge de 8,7%, en recul par rapport aux 708,2 MUSD et 11,1% de marge observés en 2024.
Le free cash flow ajusté hors Eve s'établit à 491,2 MUSD sur l'année, en baisse par rapport aux 675,6 MUSD enregistrés en 2024 mais soutenu par un nombre plus élevé de livraisons d'avions.
Sur le plan opérationnel, Embraer a livré 244 appareils en 2025, soit 18% de plus qu'en 2024, tandis que le carnet de commandes ferme atteint 31,6 MdsUSD à la fin du quatrième trimestre, un record pour le groupe et plus de 20% supérieur à celui de l'année précédente.
Pour 2026, Embraer anticipe un chiffre d'affaires compris entre 8,2 et 8,5 MdsUSD, une marge d'EBIT ajusté entre 8,7% et 9,3%, ainsi qu'un free cash flow ajusté d'au moins 200 MUSD (hors Eve). Le groupe prévoit également de livrer 80 à 85 avions commerciaux et 160 à 170 jets d'affaires sur l'exercice.
A lire aussi
-
Surcoût du F-35 : la Suisse estime pouvoir acheter 30 avions au lieu de 36 et cherche un système de défense aérienne européen
Les Etats-Unis ont soudainement exigé plus d'un milliard de francs suisses supplémenentaires pour livrer les F-35. Confronté à une augmentation du prix exigé par les Etats-Unis, le gouvernement suisse a annoncé vendredi 6 mars qu'il pensait pouvoir désormais acquérir ... Lire la suite
-
(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, secteur de l'énergie) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,58% pour le Dow Jones .DJI , de 0,59% pour ... Lire la suite
-
Le 6 mars 2026 Depuis le début du conflit en Iran, le CAC 40 a perdu plus de 6%, même chose pour l'indice Eurostoxx 50. En dépit des succès rapides obtenus par la coalition américano-israélienne, les gardiens de la révolution islamiste sont parvenus à étendre les ... Lire la suite
-
Kiev va envoyer "prochainement" des militaires au Moyen-Orient pour aider les Etats-Unis et leurs alliés à contrer les frappes de drones iraniens, a indiqué vendredi à l'AFP un responsable ukrainien, espérant en retour un soutien diplomatique et militaire face ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer