Embraer publie un résultat net ajusté en chute de 45% en 2025 malgré un CA record
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 13:42

Le constructeur aéronautique brésilien a publié des revenus annuels record en 2025, mais la rentabilité recule nettement sous l'effet de charges fiscales et d'éléments exceptionnels. Le free cash flow reste néanmoins solide.

Le groupe Embraer a publié pour l'exercice 2025 un résultat net ajusté de 252,9 MUSD, en recul d'environ 45% sur un an par rapport aux 461,6 MUSD enregistrés en 2024. Cette mesure exclut notamment les variations d'impôts différés et certains éléments non récurrents liés à la filiale Eve.

Le chiffre d'affaires atteint en revanche un niveau record de 7,578 MdsUSD en 2025 (consensus : 7,44 MdsUSD), en hausse de 18% sur un an, dépassant le haut de la fourchette de guidance du groupe.

La croissance a été tirée notamment par les activités Defense & Security ( 36% sur un an), Executive Aviation ( 25%) et Services & Support ( 18%).

Sur le plan opérationnel, l'EBITDA ajusté s'établit à 888,8 MUSD, contre 921,6 MUSD en 2024, soit une baisse d'environ 4% sur un an, avec une marge de 11,7% contre 14,4% un an plus tôt. Le résultat opérationnel ajusté (EBIT) ressort pour sa part à 656,8 MUSD, correspondant à une marge de 8,7%, en recul par rapport aux 708,2 MUSD et 11,1% de marge observés en 2024.

Le free cash flow ajusté hors Eve s'établit à 491,2 MUSD sur l'année, en baisse par rapport aux 675,6 MUSD enregistrés en 2024 mais soutenu par un nombre plus élevé de livraisons d'avions.

Sur le plan opérationnel, Embraer a livré 244 appareils en 2025, soit 18% de plus qu'en 2024, tandis que le carnet de commandes ferme atteint 31,6 MdsUSD à la fin du quatrième trimestre, un record pour le groupe et plus de 20% supérieur à celui de l'année précédente.

Pour 2026, Embraer anticipe un chiffre d'affaires compris entre 8,2 et 8,5 MdsUSD, une marge d'EBIT ajusté entre 8,7% et 9,3%, ainsi qu'un free cash flow ajusté d'au moins 200 MUSD (hors Eve). Le groupe prévoit également de livrer 80 à 85 avions commerciaux et 160 à 170 jets d'affaires sur l'exercice.

