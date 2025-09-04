 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 706,50
-0,28%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Embraer, l'entreprise brésilienne, s'apprête à franchir une nouvelle "étape" aux États-Unis dans un contexte de tensions commerciales
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 17:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Embraer EMBR3.SA a déclaré jeudi qu'il annoncerait ce qu'il a décrit comme une "étape importante" pour le constructeur d'avions brésilien à Washington la semaine prochaine.

Embraer, qui assemble certains jets d'affaires en Floride, a refusé de faire d'autres commentaires sur l'annonce prévue, mais des sources industrielles ont indiqué qu'elle devrait se concentrer sur la création d'emplois dans le secteur manufacturier américain par le biais de sa filiale d'avions commerciaux.

L'annonce du 10 septembre coïncidera avec un grand rassemblement de dirigeants du secteur aérospatial dans la capitale américaine et intervient à un moment où le troisième avionneur mondial fait pression pour supprimer les droits de douane de 10 % sur ses avions imposés par l'administration Trump.

L'annonce sera "la première du genre jamais faite aux États-Unis", a déclaré Embraer dans un avis aux médias.

Les entreprises aérospatiales nationales et étrangères ont encouragé les investissements aux États-Unis afin d'atténuer la pression exercée sur le secteur hautement mondialisé par les politiques économiques "America First" du président américain Donald Trump, bien que les analystes avertissent que certains des investissements nouvellement annoncés étaient déjà en cours de préparation.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank