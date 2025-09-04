Embraer, l'entreprise brésilienne, s'apprête à franchir une nouvelle "étape" aux États-Unis dans un contexte de tensions commerciales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Embraer EMBR3.SA a déclaré jeudi qu'il annoncerait ce qu'il a décrit comme une "étape importante" pour le constructeur d'avions brésilien à Washington la semaine prochaine.

Embraer, qui assemble certains jets d'affaires en Floride, a refusé de faire d'autres commentaires sur l'annonce prévue, mais des sources industrielles ont indiqué qu'elle devrait se concentrer sur la création d'emplois dans le secteur manufacturier américain par le biais de sa filiale d'avions commerciaux.

L'annonce du 10 septembre coïncidera avec un grand rassemblement de dirigeants du secteur aérospatial dans la capitale américaine et intervient à un moment où le troisième avionneur mondial fait pression pour supprimer les droits de douane de 10 % sur ses avions imposés par l'administration Trump.

L'annonce sera "la première du genre jamais faite aux États-Unis", a déclaré Embraer dans un avis aux médias.

Les entreprises aérospatiales nationales et étrangères ont encouragé les investissements aux États-Unis afin d'atténuer la pression exercée sur le secteur hautement mondialisé par les politiques économiques "America First" du président américain Donald Trump, bien que les analystes avertissent que certains des investissements nouvellement annoncés étaient déjà en cours de préparation.