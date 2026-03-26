Embraer dévoile le premier chasseur Gripen E produit au Brésil
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 17:07
Embraer annonce la présentation officielle du premier avion de chasse supersonique Gripen E assemblé au Brésil, lors d'une cérémonie organisée sur son site industriel de Gavião Peixoto. Ce jalon marque l'entrée du pays dans un cercle restreint de nations capables de produire des chasseurs avancés.
L'appareil est issu d'une coopération industrielle entre Embraer, Saab et la Força Aérea Brasileira (FAB), s'appuyant sur une chaîne d'approvisionnement locale et internationale, incluant des aérostructures produites au Brésil.
Ce premier exemplaire doit encore subir des tests fonctionnels et des essais en vol avant sa livraison finale. Il rejoindra ensuite les 10 appareils déjà en service au sein du 1er groupe de défense aérienne basé à Anápolis.
Dans le cadre du contrat en cours, 14 avions supplémentaires seront produits selon ce même modèle industriel.
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