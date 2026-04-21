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Embraer achève la tournée mondiale de démonstration de son KC-390
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 12:16

Le constructeur brésilien met en avant les performances et la polyvalence de son avion de transport militaire à l'issue d'une campagne internationale exigeante.

Embraer annonce que le KC-390 Millennium a conclu sa tournée mondiale de démonstration après plus de 70 jours d'opérations dans 11 pays, totalisant 54 vols et plus de 47 000 miles nautiques parcourus (environ 87 000 km). L'appareil a cumulé environ 140 heures de vol, évoluant dans des conditions extrêmes, du froid arctique aux climats chauds et humides d'Asie.

Les démonstrations ont couvert un large éventail de missions, incluant le transport de conteneurs, modules médicaux et véhicules, illustrant la polyvalence de l'avion dans des opérations tactiques et logistiques.

Selon le constructeur, "chacun des 54 vols réalisés durant la tournée a renforcé la maturité du programme et la capacité de l'appareil à mener des opérations mondiales exigeantes, en consolidant des atouts clés tels que l'interopérabilité, la flexibilité opérationnelle, l'efficacité, la réduction des coûts d'exploitation et l'aptitude à répondre aux exigences les plus strictes des forces aériennes modernes".

Le titre Embraer a progressé de 5% hier à Sao Paulo mais affiche un repli de l'ordre de 13% depuis le début de l'année.

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