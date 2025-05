Elon Musk va poursuivre son action en justice contre OpenAI en dépit de la déclaration de contrôle de l'organisation à but non lucratif, selon son avocat

(Ajout des commentaires de l'OpenAI et de l'avocat de Musk dans les paragraphes 3-5)

Elon Musk a l'intention de poursuivre son procès très suivi contre OpenAI, a déclaré lundi son avocat Marc Toberoff, quelques heures après que la startup d'intelligence artificielle a revu à la baisse son plan antérieur visant à supprimer le contrôle de sa branche à but non lucratif. Selon le nouveau plan proposé par OpenAI (), la société mère à but non lucratif continuerait à contrôler l'entreprise à but lucratif et à en devenir l'un des principaux actionnaires.

"Rien dans l'annonce d'aujourd'hui ne change le fait qu'OpenAI continuera à développer une IA à code source fermé au profit d'Altman, de ses investisseurs et de Microsoft", a déclaré M. Toberoff dans un communiqué. l'annonce masque des détails cruciaux sur le prétendu "contrôle par les organisations à but non lucratif", et en particulier la participation fortement réduite que l'organisation à but non lucratif recevra dans l'entreprise à but lucratif d'Altman

Musk s'est battu en justice pour bloquer la transition d'OpenAI de son contrôle à but non lucratif, entraînant l'entreprise très médiatisée qu'il a cofondée et avec laquelle il est aujourd'hui en concurrence dans un long combat juridique. D'autres grandes entreprises telles que Meta et des personnalités de premier plan, dont le lauréat du prix Nobel Geoffrey Hinton, connu comme le parrain de l'IA, se sont jointes aux critiques qui exhortent les autorités de régulation à bloquer la restructuration d'OpenAI. Un procès devant jury était prévu pour mars 2026.

"Elon poursuit son procès sans fondement, ce qui prouve qu'il s'agissait toujours d'une tentative de mauvaise foi pour nous ralentir", a déclaré un porte-parole d'OpenAI dans un communiqué.