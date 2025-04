Elon Musk rassure sur son implication dans Tesla après des trimestriels décevants

(AOF) - Le président-directeur général de Tesla a rassuré les investisseurs en indiquant que le temps alloué au département de l’efficacité gouvernementale de l’administration Trump allait diminuer de manière très importante, probablement à partir du mois de mai. Elon Musk a estimé que le travail destiné à diminuer les dépenses publiques des États-Unis était en grande partie accompli.

Le milliardaire va donc pouvoir passer plus de temps à s'occuper de ses nombreuses entreprises, notamment Tesla. Le spécialiste des véhicules électriques a vu sa production reculer de 16 %, à 362 615 unités, au premier trimestre, tandis que ses livraisons se sont affaissées de 13 %, à 336 681 unités. Parallèlement, le bénéfice par action ajusté a chuté de 40 % en passant de 0,45 à 0,27 cent, là où les analystes tablaient sur un repli nettement moindre autour de 0,42 cent par action. Enfin, sur les trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'est élevé à 19,34 milliards de dollars en recul de 9 %. Cette baisse est essentiellement due à la diminution des livraisons, notamment à cause de la mise à jour du Model Y dans les quatre usines, et à la baisse du prix de vente moyen des véhicules. Le résultat d'exploitation a quant à lui reculé de 66 % pour atteindre 0,4 milliard de dollars, pénalisé par les mêmes raisons, mais aussi par l'augmentation des charges d'exploitation liée à l'IA et à d'autres projets de R&D.

En termes de perspectives, Tesla a indiqué qu'il était pour l'instant difficile de mesurer l'impact de l'évolution des politiques commerciales mondiales sur les chaînes d'approvisionnement automobile et énergétique. Le groupe réévaluera ses prévisions pour l'exercice 2025 dans sa mise à jour du deuxième trimestre.

