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Elon Musk prévoit une généralisation des voitures autonomes aux États-Unis cette année
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 10:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Elon Musk a déclaré lundi qu'il s'attendait à ce que les voitures autonomes, sans conducteur humain, se généralisent aux États-Unis dans le courant de l'année.

S'exprimant par vidéoconférence lors du Smart Mobility Summit à Tel Aviv, M. Musk a indiqué que des voitures autonomes circulaient déjà dans trois villes du Texas sans surveillant de sécurité, ajoutant que ce phénomène s'étendrait à l'ensemble du pays cette année.

"D'ici cinq ans, et certainement d'ici dix ans... probablement 90 % de toutes les distances parcourues le seront par l'IA dans une voiture autonome", a-t-il déclaré. "Ainsi, dans dix ans, conduire soi-même sa propre voiture sera devenu une pratique extrêmement marginale."

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4 commentaires

  • 11:10

    On peut critiquer, n'empêche que les US et la Chine avancent à grand pas pendant que nous, nous reculons. On préfère donner notre argent à l'Ukraine (dont on ne sait pas comment elle dépense cet argent) plutôt que d'investir dans l'iA et autres nouvelles technologies. Demain nous serons totalement dépendant des US et de la Chine économiquement et technologiquement. Le désastre !

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