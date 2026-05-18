Elon Musk prévoit une généralisation des voitures autonomes aux États-Unis cette année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Elon Musk a déclaré lundi qu'il s'attendait à ce que les voitures autonomes, sans conducteur humain, se généralisent aux États-Unis dans le courant de l'année.

S'exprimant par vidéoconférence lors du Smart Mobility Summit à Tel Aviv, M. Musk a indiqué que des voitures autonomes circulaient déjà dans trois villes du Texas sans surveillant de sécurité, ajoutant que ce phénomène s'étendrait à l'ensemble du pays cette année.

"D'ici cinq ans, et certainement d'ici dix ans... probablement 90 % de toutes les distances parcourues le seront par l'IA dans une voiture autonome", a-t-il déclaré. "Ainsi, dans dix ans, conduire soi-même sa propre voiture sera devenu une pratique extrêmement marginale."