Elon Musk dit que Tesla lance des robotaxis à Austin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Musk met l'accent sur la sécurité et limite les opérations de robotaxi à des conditions spécifiques

Le gouverneur républicain du Texas signe un projet de loi réglementant les véhicules autonomes

La loi n'entrera en vigueur qu'en septembre

(Refonte avec le post d'Elon Musk sur le lancement, les expériences de conduite sur les médias sociaux au paragraphe 5, le commentaire d'un juriste sur la loi texane sur les robotaxis aux paragraphes 17-18) par Norihiko Shirouzu et Abhirup Roy

Tesla TSLA.O a déployé un petit groupe de taxis autoguidés prenant en charge des passagers payants dimanche à Austin, au Texas. Le directeur général Elon Musk a annoncé le "lancement des robotaxis" et les influenceurs des médias sociaux ont posté des vidéos de leurs premiers trajets.

Elon Musk a qualifié ce moment de "point culminant d'une décennie de travail acharné" dans un message publié sur sa plateforme de médias sociaux X et a précisé que "les équipes chargées des puces d'intelligence artificielle et des logiciels ont été créées à partir de zéro au sein de Tesla" Des Teslas ont été aperçues tôt dimanche dans un quartier appelé South Congress, sans personne sur le siège du conducteur, mais avec une personne sur le siège du passager. Le constructeur automobile a prévu un petit essai avec une dizaine de véhicules et des passagers à l'avant jouant le rôle de "moniteurs de sécurité", bien qu'il ne soit pas clair dans quelle mesure ils contrôlent les véhicules. Ces derniers jours, le constructeur automobile a envoyé des invitations à un groupe sélectionné d'influenceurs pour un essai de robotaxi soigneusement contrôlé dans une zone limitée. Les trajets sont proposés pour un montant forfaitaire de 4,20 dollars, a déclaré Musk sur X. L'investisseur de Tesla et personnalité des médias sociaux Sawyer Merritt a posté des vidéos sur X dimanche après-midi le montrant en train de commander, d'être pris en charge et de se rendre dans un bar et restaurant voisin, Frazier's Long and Low, à l'aide d'une application robotaxi de Tesla. Si Tesla réussit ce petit déploiement, il lui reste à tenir les promesses d'Elon Musk de passer rapidement à l'échelle à Austin et dans d'autres villes, selon les experts de l'industrie.

Selon Philip Koopman, professeur d'ingénierie informatique à l'université Carnegie Mellon, spécialisé dans la technologie des véhicules autonomes, il faudra des années, voire des décennies, pour que Tesla et ses rivaux en matière de conduite autonome, tels que Waymo d'Alphabet ( GOOGL.O ), développent pleinement l'industrie du robotaxi. Selon lui, un essai réussi de Tesla à Austin serait "la fin du commencement et non le début de la fin" Selon de nombreux analystes du secteur, l'essentiel de la valeur boursière de Tesla, qui a atteint des sommets , repose aujourd'hui sur sa capacité à fournir des robotaxis et des robots humanoïdes. Tesla est de loin le constructeur automobile le plus coté au monde.

À l'approche de la date de lancement des robotaxis de Tesla, les législateurs texans ont décidé d'adopter des règles sur les véhicules autonomes. Le gouverneur du Texas, le républicain Greg Abbott, a signé vendredi une loi exigeant un permis d'État pour la conduite de véhicules autonomes.

Cette loi, qui entrera en vigueur le 1er septembre, indique que les représentants de l'État, quel que soit leur parti, souhaitent que l'industrie des véhicules sans conducteur fasse preuve de prudence.

Tesla n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Le bureau du gouverneur s'est refusé à tout commentaire. La loi assouplit la position anti-réglementation antérieure de l'État sur les véhicules autonomes . Une loi texane de 2017 interdisait spécifiquement aux villes de réglementer les voitures autonomes.

La nouvelle loi exige que les opérateurs de véhicules autonomes obtiennent l'approbation du département des véhicules motorisés du Texas avant de circuler sur les voies publiques sans conducteur humain. Elle donne aux autorités de l'État le pouvoir de retirer les permis aux opérateurs qu'elles considèrent comme un danger public.

La loi exige également que les entreprises fournissent des informations sur la manière dont les premiers intervenants peuvent gérer leurs véhicules sans conducteur dans les situations d'urgence.

Les exigences de la loi en matière de permis pour un "véhicule motorisé automatisé" ne sont pas onéreuses, mais elles obligent les entreprises à attester que leurs véhicules peuvent fonctionner légalement et en toute sécurité. La loi définit un véhicule automatisé comme ayant au moins une capacité de conduite autonome de "niveau 4" selon une norme reconnue, ce qui signifie qu'il peut fonctionner sans conducteur humain dans des conditions spécifiques. Le niveau 5 d'autonomie est le niveau le plus élevé et signifie qu'une voiture peut se conduire elle-même n'importe où, dans n'importe quelles conditions.

La mise en conformité reste beaucoup plus facile que dans certains États, notamment la Californie, qui exige la soumission des données d'essai des véhicules sous le contrôle de l'État. Bryant Walker Smith, professeur de droit à l'université de Caroline du Sud qui se concentre sur la conduite autonome, a déclaré qu'il semble que toute entreprise qui remplit les conditions minimales d'application obtiendra un permis du Texas - mais qu'elle pourrait aussi le perdre en cas de problèmes.

"Les permis californiens sont difficiles à obtenir, faciles à perdre", a-t-il déclaré. "Au Texas, le permis est facile à obtenir et facile à perdre"

LES ENGAGEMENTS D'Elon MUSK EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Le lancement des robotaxis Tesla intervient après plus d'une décennie de promesses non tenues par Elon Musk de livrer des Teslas autopilotées.

Musk a déclaré que Tesla serait "super paranoïaque" en ce qui concerne la sécurité des robotaxis à Austin, y compris en opérant dans des zones limitées.

Le service à Austin sera également soumis à d'autres restrictions. Tesla prévoit d'éviter le mauvais temps, les intersections difficiles, et ne transportera personne de moins de 18 ans. La commercialisation des véhicules autonomes a été risquée et coûteuse. Le projet Cruise de GM GM.N a été arrêté après un grave accident. Les régulateurs surveillent de près Tesla et ses rivaux, Waymo et Zoox d'Amazon AMZN.O .

Tesla va également à l'encontre de la pratique standard de la jeune industrie qui consiste à s'appuyer sur de multiples technologies pour lire la route, en n'utilisant que des caméras. Selon Elon Musk, cette méthode sera sûre et beaucoup moins coûteuse que les systèmes lidar et radar ajoutés par ses rivaux.