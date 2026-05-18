Elon Musk, directeur général de Tesla, prévoit une généralisation aux États-Unis des voitures sans conducteur dès cette année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des commentaires) par Steven Scheer

Le directeur général de Tesla, Elon Musk, a déclaré lundi qu'il s'attendait à ce que les voitures entièrement autonomes , sans opérateur de sécurité humain , se généralisent aux États-Unis dans le courant de l'année, après avoir déjà été introduites au Texas.

S'exprimant par vidéoconférence lors du Smart Mobility Summit à Tel Aviv, M. Musk a indiqué que des voitures autonomes circulaient déjà au Texas sans surveillant de sécurité et que ce système allait s'étendre à l'ensemble du pays cette année.

Tesla TSLA.O , qui a connu un ralentissement de ses ventes de véhicules, exploite des robotaxis à Austin, Dallas et Houston. Cependant, les journalistes de Reuters qui les ont testés ont déclaré que le service souffrait de longs délais d'attente et parfois d'une indisponibilité totale, tandis que les points de dépose de certains trajets étaient éloignés de la destination du passager.

En novembre dernier, Tesla a obtenu une autorisation pour exploiter un service de VTC en Arizona.

Pourtant, Musk – qui fait des prédictions audacieuses sur les véhicules autonomes depuis plus d’une décennie, dont beaucoup ne se sont pas concrétisées dans les délais qu’il avait fixés – reste optimiste quant au fait que les voitures sans conducteur seront omniprésentes d’ici une décennie.

“D'ici cinq ans, et certainement d'ici dix ans... probablement 90 % de toutes les distances parcourues le seront par l'IA dans une voiture autonome”, a-t-il déclaré. “Ainsi, dans dix ans, conduire soi-même sa propre voiture sera devenu une pratique extrêmement marginale.”

Tesla procède actuellement au rappel de 218.868 véhicules aux États-Unis en raison d’un retard dans l’affichage des images de la caméra de recul, susceptible d’augmenter le risque d’accident, a déclaré ce mois-ci la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Waymo, filiale d'Alphabet GOOGL.O , a rappelé la semainedernière environ 3.800 robotaxis aux États-Unis après avoir identifié un risque que les véhicules puissent s'engager sur des routes inondées avec des limites de vitesse plus élevées, ce qui soulevait des inquiétudes en matière de sécurité.

Musk a également déclaré lors du sommet que son entreprise de fabrication de fusées et de satellites, SpaceX, était sur le point de mettre au point des systèmes de lancement de fusées réutilisables, une avancée qui permettrait de réduire le coût des vols spatiaux.

“Nous pourrions y parvenir cette année”, a-t-il déclaré. “Lorsque cette technologie sera mise au point, ce sera un tournant dans l'histoire de l'humanité, qui nous permettra de devenir une civilisation spatiale.”

Musk a également déclaré que, plus tard cette année, sa société d’implants cérébraux Neuralink réaliserait son premier implant avec son dispositif Blindsight afin d’aider les personnes nées aveugles ou malvoyantes à voir.

“Cela leur donnera dans un premier temps une vision limitée, mais je pense qu’avec le temps, ils bénéficieront d’une vision très précise, peut-être même d’une vision surhumaine”, a-t-il déclaré, ajoutant que l’entreprise travaillait également au développement d’une technologie permettant aux personnes paralysées de remarcher.

Musk a déclaré qu’il pensait que d’ici une dizaine d’années, les robots humanoïdes seraient “pratiquement partout” et que, comme les robots sont productifs, cela stimulerait probablement la croissance économique avec des “revenus élevés pour tous”.