Elon Musk cherche à obtenir jusqu'à 134 milliards de dollars auprès d'OpenAI et de Microsoft

OpenAI et Microsoft ont contesté les demandes de dommages et intérêts d'Elon Musk

Elon Musk pourrait également demander d'autres sanctions

Le procès devrait débuter en avril

(Mise à jour avec la déclaration de l'avocat d'Elon Musk au paragraphe 3) par Bipasha Dey

Elon Musk réclame jusqu'à 134 milliards de dollars à OpenAI et Microsoft MSFT.O , affirmant qu'il mérite les "gains injustifiés" qu'ils ont obtenus grâce à son soutien précoce, selon un document déposé au tribunal vendredi.

OpenAI a gagné entre 65,5 et 109,4 milliards de dollars grâce aux contributions de l'entrepreneur milliardaire lorsqu'il cofondait ce qui était alors une startup depuis 2015, tandis que Microsoft a gagné entre 13,3 et 25,1 milliards de dollars, a déclaré Musk dans le dépôt au tribunal fédéral avant son procès contre les deux sociétés.

"Sans Elon Musk, il n'y aurait pas d'OpenAI. Il a fourni la majeure partie du financement de départ, a prêté sa réputation et leur a enseigné tout ce qu'il sait sur le développement d'une entreprise. Un expert éminent a quantifié la valeur de tout cela", a déclaré Steven Molo, l'avocat principal de Musk, dans une déclaration à Reuters.

OpenAI et Microsoft n'ont pas répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau sur le montant de la compensation demandée par Elon Musk.

MICROSOFT ET OPENAI INTENTENT ÉGALEMENT DES ACTIONS EN JUSTICE

Au cours de la semaine, OpenAI a qualifié le procès de "sans fondement" et d'élément d'une campagne de "harcèlement" de la part d'Elon Musk. Un avocat de Microsoft a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve que l'entreprise ait "aidé et encouragé" OpenAI.

Les deux entreprises ont contesté les demandes de dommages-intérêts d'Elon Musk dans un document distinct déposé vendredi.

Musk, qui a quitté OpenAI en 2018 et dirige xAI avec son chatbot concurrent Grok, allègue que l'opérateur ChatGPT OpenAI a violé sa mission fondatrice lors d'une restructuration très médiatisée vers une entité à but lucratif.

Un juge d'Oakland, en Californie, a décidé ce mois-ci qu'un jury entendra le procès, qui devrait débuter en avril.

Le dossier d'Elon Musk indique qu'il a contribué à hauteur de 38 millions de dollars, soit 60 % du financement initial d'OpenAI, qu'il a aidé à recruter du personnel, qu'il a mis les fondateurs en contact et qu'il a donné de la crédibilité au projet lors de sa création.

"Tout comme un investisseur initial dans une jeune entreprise peut réaliser des gains de plusieurs ordres de grandeur supérieurs à son investissement initial, les gains injustifiés réalisés par OpenAI et Microsoft - et qu'Elon Musk est maintenant en droit de restituer - sont bien plus importants que les contributions initiales d'Elon Musk", affirme Elon Musk.

Les contributions d'Elon Musk à OpenAI et à Microsoft ont été calculées par son témoin expert, l'économiste financier C. Paul Wazzan.

Elon Musk pourrait demander des dommages-intérêts punitifs et d'autres sanctions, y compris une éventuelle injonction, si le jury reconnaît la responsabilité de l'une ou l'autre entreprise, indique le dossier, sans préciser la forme que pourrait prendre une éventuelle injonction.

Dans leur propre dossier, OpenAI et Microsoft ont demandé au juge de limiter ce que l'expert de Musk pourrait présenter aux jurés, arguant que son analyse devrait être exclue parce qu'elle est "inventée", "invérifiable" et "sans précédent", et parce qu'elle cherche un transfert "invraisemblable" de milliards d'une organisation à but non lucratif à un ancien donateur devenu concurrent.

Les entreprises ont également contesté les chiffres des dommages et intérêts d'Elon Musk de manière plus générale, affirmant que l'approche de l'expert n'est pas fiable et pourrait induire le jury en erreur.