Elliott investit 1 milliard de dollars dans Pinterest via des obligations convertibles
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 14:49

Pinterest a annoncé un investissement de 1 milliard de dollars d'Elliott Investment Management, réalisé par l'intermédiaire de filiales du fonds activiste. L'opération prendra la forme d'une souscription à des obligations senior convertibles émises par la plateforme de recherche et de découverte visuelle.

Le prix initial de conversion a été fixé à environ 22,72 dollars par action de catégorie A, soit une prime de 30% par rapport au cours de clôture de lundi. Les obligations, assorties d'un intérêt annuel de 1,75%, arriveront à échéance le 1er mars 2031, sauf rachat, remboursement ou conversion anticipés. Cette structure permet à Elliott de bénéficier d'un rendement obligataire tout en conservant une option de conversion en actions.

Les fonds levés serviront à financer un nouveau programme de rachat d'actions de 3,5 milliards de dollars autorisé par le conseil d'administration. Pinterest a également indiqué qu'elle prévoyait de racheter jusqu'à 500 millions de dollars supplémentaires d'actions en mobilisant sa trésorerie disponible.

Suite à cette annonce, l'action Pinterest étaient attendue en hausse de plus de 6% mardi à l'ouverture du marché Nasdaq.

Valeurs associées

PINTEREST RG-A
18,590 USD NYSE +6,38%
