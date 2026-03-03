Elliott investit 1 milliard de dollars dans Pinterest via des obligations convertibles
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 14:49
Le prix initial de conversion a été fixé à environ 22,72 dollars par action de catégorie A, soit une prime de 30% par rapport au cours de clôture de lundi. Les obligations, assorties d'un intérêt annuel de 1,75%, arriveront à échéance le 1er mars 2031, sauf rachat, remboursement ou conversion anticipés. Cette structure permet à Elliott de bénéficier d'un rendement obligataire tout en conservant une option de conversion en actions.
Les fonds levés serviront à financer un nouveau programme de rachat d'actions de 3,5 milliards de dollars autorisé par le conseil d'administration. Pinterest a également indiqué qu'elle prévoyait de racheter jusqu'à 500 millions de dollars supplémentaires d'actions en mobilisant sa trésorerie disponible.
Suite à cette annonce, l'action Pinterest étaient attendue en hausse de plus de 6% mardi à l'ouverture du marché Nasdaq.
