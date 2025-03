Elliott entre au capital de RWE à 5% et exige un rachat d'actions plus conséquent

(AOF) - L’investisseur activiste Elliott a annoncé détenir près de 5% du capital du producteur d'électricité allemand RWE. Elliott reproche à RWE son manque de clarté concernant son engagement à améliorer le rendement pour les actionnaires. Compte tenu de la réduction annoncée des dépenses d'investissement et de la sous-évaluation persistante de RWE, Elliott pense qu'il est possible d'augmenter considérablement et d'accélérer le programme de rachat d'actions en cours.

Jeudi dernier, RWE annonçait qu'il investira moins dans les énergies vertes dans les années à venir que ce qui avait été prévu, en raison d'une gestion plus stricte des risques et d'attentes plus élevées en matière de rendement.

"Un total de 35 milliards d'euros nets est désormais prévu pour les années 2025 à 2030, soit environ 10 milliards d'euros nets de moins qu'anticipé précédemment", avait révélé le producteur d'électricité allemand.

