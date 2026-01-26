Ellington Financial chute après le dévoilement de son offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
26 janvier -
** Les actions de la société de placement immobilier Ellington Financial EFC.N ont baissé de 2,6 % dans les échanges prolongés à 13,50 $, alors qu'elle cherche à obtenir des capitaux propres
** La société EFC, basée à Old Greenwich (Connecticut), a lancé une offre d'environ 8,8 millions d'actions ()
** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour racheter intégralement les actions privilégiées à taux fixe-variable, le reste étant destiné à des fins générales
** Morgan Stanley et Goldman sont les co-responsables de l'opération
** Les actions d'EFC ont clôturé le lundi en baisse de 0,3 % à 13,86 $. L'action a augmenté d'environ 11 % au cours de l'année écoulée ** Au 23 janvier, la société avait ~115,9 millions d'actions en circulation, selon le prospectus d'offre
** 7 analystes sur 8
considèrent l'action comme "strong buy" ou "buy", 1 "hold"; PT médian 14,50 $, selon les données de LSEG
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer