Elisabeth Cunin quitte le conseil d'administration de Mercialys
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 07:42

Mercialys annonce qu'en raison d'une multiplication d'engagements professionnels, Elisabeth Cunin, administratrice de la société depuis 2012, a fait part au conseil d'administration de son souhait de ne pas poursuivre son mandat.

Sa démission prendra effet le 31 décembre prochain. Elisabeth Cunin a présidé le comité des nominations et des rémunérations de 2017 à 2021, puis le comité de la stratégie et de la transformation de 2021 à 2024.

"Au cours de ses années de mandat, Elisabeth Cunin a oeuvré significativement au renforcement de la gouvernance, à l'évolution de la stratégie et au développement de l'entreprise", souligne la foncière d'immobilier commercial.

Valeurs associées

MERCIALYS
10,5400 EUR Euronext Paris 0,00%
