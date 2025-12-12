Elisabeth Cunin quitte le conseil d'administration de Mercialys
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 07:42
Sa démission prendra effet le 31 décembre prochain. Elisabeth Cunin a présidé le comité des nominations et des rémunérations de 2017 à 2021, puis le comité de la stratégie et de la transformation de 2021 à 2024.
"Au cours de ses années de mandat, Elisabeth Cunin a oeuvré significativement au renforcement de la gouvernance, à l'évolution de la stratégie et au développement de l'entreprise", souligne la foncière d'immobilier commercial.
Valeurs associées
|10,5400 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
