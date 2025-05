Elis: objectifs financiers fixés à moyen terme information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 09:12









(CercleFinance.com) - En amont de son Capital Markets Day 2025, Elis annonce viser pour les années à venir une amélioration moyenne de sa marge d'EBITDA d'environ 20 points de base par an, ainsi qu'une croissance de l'EBITDA, de l'EBIT et de l'EPS supérieure à celle du chiffre d'affaires.



En termes d'activité, la société anticipe une croissance de son chiffre d'affaires de +5% à +6% par an à taux de change constants, composée d'environ +4% de croissance organique et de +1% à +2% d'acquisitions ciblées ('bolt-ons').



Enfin, le groupe de solutions de location-entretien de produits textiles, d'hygiène et de bien-être, prévoit environ 1,5 milliard d'euros de free cash-flow cumulé sur la période 2025-28, soit une augmentation de 35% par rapport aux quatre dernières années.





