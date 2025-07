Elis: hausse de près de 29% du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 07:25









(Zonebourse.com) - Elis publie un résultat net en hausse de 28,6% à 152,5 millions d'euros pour le premier semestre 2025, ainsi qu'un EBIT ajusté en amélioration de 3% à 353,8 millions d'euros, soit une marge en baisse de 20 points de base à 15,1%.



Le chiffre d'affaires du groupe de location-entretien de linge s'établit à 2,34 milliards d'euros, en hausse de 4,3%, avec une croissance organique d'environ 4%, une fois neutralisé l'effet calendaire négatif.



N'anticipant aucun impact négatif direct lié à l'instauration de droits de douane par les États-Unis, Elis confirme tous ses objectifs 2025, dont une marge d'EBIT ajusté en légère croissance et une croissance organique du CA légèrement inférieure à 4%.





