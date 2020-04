Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Elis-Baisse de 2,3% du CA au 1er trimestre, -1,8% en organique Reuters • 28/04/2020 à 17:51









28 avril (Reuters) - Elis ELIS.PA annnonce mardi dans un communiqué: * UN CHIFFRE D'AFFAIRES DU T1 EN BAISSE DE 2,3%, DONT -1,8% EN ORGANIQUE, À €759,2 MILLIONS * L'ANNULATION DU DIVIDENDE AU TITRE DE 2019, LA SUSPENSION TEMPORAIRE DES ACQUISITIONS * ATTENDRE UNE BAISSE D'ACTIVITÉ PLUS MARQUÉE AU DEUXIÈME TRIMESTRE QU'AU 1ER, AVEC UN POINT BAS ATTENDU EN AVRIL * QUE POUR CHAQUE EURO DE CHIFFRE D'AFFAIRES PERDU, L'EBITDA DEVRAIT DIMINUER D'ENVIRON 50 CENTIMES * QUE COMPTE TENU DES INCERTITUDES ACTUELLES, LE GROUPE N'EST PAS EN MESURE DE PRÉSENTER DE NOUVEAUX OBJECTIFS 2020 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ELIS.PA (Marc Angrand)

Valeurs associées ELIS Euronext Paris +3.28%