Elis aurait approché la société américaine UniFirst

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Elis aurait fait une proposition de rachat informelle à son homologue américain UniFirst, selon des sources proches du dossier citées par Bloomberg. UniFirst a contacté le groupe français pour évaluer son appétit pour une transaction après que l'approche d'Elis pour racheter son rival Vestis Corp a été rendue publique le mois dernier. La société française a fait une proposition non contraignante pour UniFirst, que le conseil d'administration de ce dernier a rejeté ces derniers jours, et les sociétés ne sont pas actuellement en pourparlers, ont déclaré ces sources.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.