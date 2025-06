Elis: acquisition de Bugadería Neutral en Espagne information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 08:57









(CercleFinance.com) - Elis annonce l'acquisition de 100% de Bugadería Neutral en Espagne.



Bugadería Neutral est situé en Catalogne, au Sud de Barcelone. La société possède une blanchisserie qui s'adresse principalement à une clientèle en Hôtellerie-Restauration.



L'entreprise emploie actuellement 145 personnes. L'équipe dirigeante restera en place afin de poursuivre le développement de l'activité dans la région.



Bugadería Neutral a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 12 millions d'euros en 2024. L'acquisition sera consolidée dans les comptes à partir du 1er juin 2025.





Valeurs associées ELIS 23,4800 EUR Euronext Paris -2,00%