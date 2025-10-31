 Aller au contenu principal
Elis accroit de plus de 5% son CA trimestriel
information fournie par Zonebourse 31/10/2025 à 07:07

Elis dévoile un chiffre d'affaires de 1,25 milliard d'euros au titre du 3e trimestre 2025, en croissance de 5,3% (+4,2% en organique), soutenue par une activité estivale solide dans l'hôtellerie-restauration en France et en Europe du Sud.

Le groupe de blanchisserie industrielle revendique une dynamique commerciale toujours bien orientée dans la majorité des pays, notamment sur le marché des vêtements professionnels, ainsi qu'une bonne performance en Amérique latine.

'La grande diversité de nos clients et de nos zones d'activité atténue les effets du ralentissement constaté dans certains secteurs européens', pointe son président du directoire Xavier Martiré, ajoutant poursuivre activement sa stratégie d'acquisitions ciblées.

Elis confirme ses objectifs pour 2025, dont une croissance organique du chiffre d'affaires légèrement inférieure à +4%, ainsi que des marge d'EBITDA ajusté, marge d'EBIT ajusté, résultat net courant par action et free cash-flow en légère croissance.

Valeurs associées

ELIS
24,3400 EUR Euronext Paris 0,00%
