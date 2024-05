Elior revient dans le vert au 1S et s'envole en Bourse

( AFP / GERARD JULIEN )

Le groupe de restauration collective Elior a vu son cours s'envoler de plus de 20% jeudi après avoir annoncé un retour aux bénéfices pour le premier semestre de son exercice décalé.

D'octobre 2023 à mars 2024, le groupe a dégagé un bénéfice net d'un million d'euros, contre une perte de 23 millions un an auparavant, selon un communiqué.

A la Bourse de Paris, le titre a pris 22,79% à 3,75 euros, effaçant toutes les pertes enregistrées depuis un an, dans un marché qui a fini en baisse de 0,63%.

Elior, très endetté et en déficit après la crise sanitaire, a été repris il y a un an par le spécialiste du recyclage Derichebourg, via une augmentation de capital et l'apport des activités du pôle multiservices DMS à Elior.

"Nous tirons pleinement les bénéfices du déploiement des mesures mises en place en avril 2023 par Daniel Derichebourg: Elior est de retour et se redresse", a salué le directeur financier Didier Grandpré lors d'un point téléphonique.

Sur le semestre, le chiffre d'affaires s'élève à 3,12 milliards d'euros, en hausse de 26% sur un an, grâce notamment au changement de périmètre avec l'intégration de DMS. En comparable, la hausse est de 4,6%, dont un effet volume de +1% et un effet prix de +3,6%.

L'Ebita ajusté (bénéfice d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissement) a plus que doublé sur le semestre, à 100 millions d'euros contre 41 millions d'euros l'an dernier, tandis que l'Ebitda est passé de 107 millions d'euros l'an dernier à 189 millions d'euros ce semestre, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 174 millions.

Par activité, le chiffre d'affaires de la restauration collective s'élève à 2,29 milliards (+5,7%) et celui des services (nettoyage, entretien d'espaces verts...) à 823 millions d'euros, en croissance organique de +6% et avec une variation de périmètre de 503 millions d'euros, liée à l'intégration de DMS.

L'optimisation des processus internes a permis d'économiser 29 millions d'euros, dont 9 millions d'euros de "synergies" réalisées sur la période, a souligné Didier Grandpré, saluant par ailleurs une "bonne dynamique commerciale".

"L'inflation est plus que compensée par les hausses de prix" et "la dynamique de hausse des prix devrait continuer de bénéficier à l'exercice en cours", estime le groupe.

Elior se dit confiant quant à la réalisation de ses objectifs pour 2023/2024 : une croissance organique du chiffre d'affaires entre +4% et +5% et une progression de la marge d'EBITA ajusté "d'au minimum" 2,5%.

A moyen terme, le groupe confirme aussi ses objectifs financiers, notamment la réalisation de "synergies annuelles récurrentes" de 56 millions d'euros à horizon 2026.

"Ce sont des résultats encourageants, qui montrent des progrès opérationnels significatifs chez Elior qui devraient se poursuivre ces prochains mois", ont salué les analystes d'Oddo BHF dans une note, soulignant toutefois que les concurrents d'Elior, Sodexo et Compass, ont "récupéré plus rapidement après la pandémie".

Elior s'est par ailleurs récemment renforcé en Asie en rachetant fin avril DCK Catering, société de restauration scolaire basée et opérant à Hong Kong.

Le groupe souhaite aussi accélérer son expansion en Inde "grâce à une croissance organique soutenue ainsi que par acquisition ciblée", selon le communiqué.