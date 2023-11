Elior réduit sa perte nette en 2022/2023 et voit les "prémices d'un redressement"

Le groupe de restauration collective Elior, repris en avril par le spécialiste du recyclage Derichebourg, a réduit sa perte annuelle en 2022/2023 et voit désormais les "prémices d’un redressement".

( AFP / ERIC PIERMONT )

D'octobre 2022 à septembre 2023, Elior affiche une perte nette de 93 millions d'euros, contre 427 millions sur l'exercice précédent, selon un communiqué mercredi.

Mi-avril, Derichebourg a pris le contrôle d'Elior, très endetté et en déficit depuis la crise sanitaire, via une augmentation de capital et l'apport des activités de son pôle multiservices DMS à Elior.

Au terme de cette opération, Elior emploie 133.000 collaborateurs et nourrit chaque jour 3,1 millions de personnes dans 20.200 restaurants sur trois continents, et assure des prestations de services dans 6 pays, indique le groupe.

Une nouvelle gouvernance a également été mise en place, Daniel Derichebourg prenant les rênes du groupe tandis que l'un de ses fils, Boris Derichebourg, a pris celles d'Elior France.

Lors de l'exercice annuel décalé, le chiffre d'affaires a progressé de 11,2% à 5,22 milliards d'euros, en ligne avec l'objectif du groupe, porté par un "fort dynamisme commercial".

La marge d’Ebita ajusté (bénéfice avant intérêts, impôt et amortissement) a également progressé, à 1,1%, là aussi en ligne avec les objectifs du groupe, qui avaient toutefois été abaissés en juillet.

Ces résultats étaient salués en Bourse où le titre bondissait de 8,33% à 2,32 euros vers 10H40, dans un marché en hausse de 0,28%.

Elior table pour 2023/2024 sur une croissance organique (à données comparables) du chiffre d'affaires entre +4% et +5% et une progression de la marge d'Ebita ajusté pour atteindre environ 2,5%.

- Synergies -

La restauration collective représente désormais 72% des revenus et l'activité multi-services (nettoyage, sécurité...) 28%, une répartition "plus équilibrée" qu'auparavant (90% et 10% respectivement), a détaillé le directeur financier du groupe, Didier Grandpré, lors d'une conférence téléphonique.

"Les résultats qui vous sont présentés aujourd'hui démontrent que le redressement d'Elior est fermement engagé avec une voie claire vers la génération de cash-flow (flux de trésorerie, NDLR) et le désendettement du groupe", selon lui.

Les objectifs de synergies de coûts avec DMS ont été revus à la hausse, le groupe visant désormais 56 millions d'euros de synergies de coûts annuelles récurrentes à horizon 2026.

En France, la réorganisation notamment des fonctions support au siège a permis de dégager 7 millions d'euros de synergies de coûts sur l'exercice.

La prochaine étape est le développement commercial, par exemple via l'activité d’intérim apportée par DMS qui va permettre de développer une filière d'intérim pour les besoins de restauration collective, a indiqué M. Grandpré.

Source d'inquiétude au premier semestre, la perte de contrats représente une réduction de chiffre d’affaires de 6,4% sur l'exercice, hors sorties volontaires de contrats.

Pour répercuter l'inflation et conserver ses marges, le groupe tente de renégocier ses contrats, ce qui s'accompagne de sorties volontaires des contrats déficitaires.

"Le développement commercial net (hors sorties volontaires) est lui aussi rentable, malgré des surcoûts de démarrage sur un nombre limité de nouveaux contrats de restauration en France et en Italie. Ces difficultés sont désormais quasiment résolues, à l’exception d’un contrat toujours en cours de renégociation", précise le groupe.

"Malgré des pressions inflationnistes inédites, l'exercice 2022-23 marque le retour à la rentabilité opérationnelle, prémices d’un redressement plus marqué", a salué Daniel Derichebourg dans le communiqué.

"En quelques mois à la tête du groupe, j'ai instauré de grandes transformations structurantes visant à le rendre plus agile et plus fort", a ajouté le dirigeant, dont la "principale priorité aujourd'hui est le désendettement du groupe".

A fin septembre, la dette nette du groupe s'établissait à 1,39 milliard d'euros.

Elior annonce par ailleurs qu'à compter de l’exercice 2023-2024 il ne communiquera plus de chiffre d’affaires sur une base trimestrielle, dans le but d'aligner son rythme de publication avec celui de Derichebourg.