Elior : la hausse s'enraye sous 3,1380% information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 17:30









(CercleFinance.com) - Elior la hausse s'enraye sous 3,1380E mais le franchissement des 2,83E n'a pas encore épuisé son potentiel: le premier objectif, le moins ambitieux se situait vers 3,19E.

Après consolidation vers 2,86E (qui préserverait la tendance haussière), le titre pourrait viser cette fois 3,35E.





Valeurs associées ELIOR GROUP 2,9800 EUR Euronext Paris -4,36%