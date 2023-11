Eliana de Abreu prend la direction générale de Crédit Mutuel AM

Crédit Mutuel Asset Management annonce ce 22 novembre au matin la nomination d’Eliana de Abreu comme directrice générale de la société de gestion. Jusqu’à présent directrice des gestions, elle succède à Claire Bourgeois, dont le départ avait été dévoilé par L’Informé la semaine dernière et n’avait pas encore été confirmé par l’entreprise.

Le communiqué indique que Crédit Mutuel Alliance Fédérale proposera au conseil d’administration de Crédit Mutuel Asset Management cette nomination. Eliana de Abreu « aura la responsabilité des gestions et du développement de la gamme de produits, intégrant une expertise extra-financière cohérente avec les ambitions d’un asset manager durable », précise Crédit Mutuel AM.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Eliana de Abreu a vocation à rejoindre également Groupe La Française dirigé par Guillaume Cadiou, en tant que membre du directoire. « Elle contribuera à la construction de la ligne métier gestion d’actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale au sein d’un modèle multi-boutiques ». L’ensemble représentera 166 milliards d’actifs sous gestion selon des chiffres à fin 2022.

Plus de vingt ans de maison

Eliana de Abreu connaît bien Crédit Mutuel Asset Management, pour l’avoir rejoint il y a plus de 20 ans en 2002. Elle a d’abord travaillé en tant que gérante obligataire sur les expertises aggregate, crédit, inflation et convertibles. Elle est promue directrice de la gestion de taux en 2018 puis directrice des gestions en 2021, en charge de soixante-dix collaborateurs et trois cents fonds représentant 70 milliards d’euros en actifs sous gestion (fin 2022). Eliana de Abreu a débuté sa carrière en 2000 comme gérante monétaire chez Dresdner RCM Gestion.

« Présente au sein de la société de gestion depuis 2002, Eliana de Abreu a grandement contribué au développement de l’expertise extra-financière de Crédit Mutuel Asset Management, thématique au coeur du dispositif de croissance de la société de gestion. Eliana sera un atout majeur pour soutenir le développement de notre ligne métier gestion d’actifs », a commenté Daniel Baal, directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Le communiqué ne précise pas les raisons du départ de Claire Bourgeois, qui était directrice générale de Crédit Mutuel AM depuis 2021, après avoir également occupé les fonctions de directrice des gestions. Elle avait rejoint le groupe en 2020, après avoir travaillé chez Groupama Asset Management.

Ce changement de direction intervient en pleine fusion entre le Crédit Mutuel Investment Managers, le centre métier gestion d’actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale (dont CM AM fait partie), et La Française Finance Services. Un chantier qui s’inscrit dans le cadre du rapprochement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale avec le Crédit Mutuel Nord Europe, la maison mère de La Française.

Laurence Marchal