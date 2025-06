Eli Lilly va vendre tous les dosages de son traitement contre l'obésité sur sa plateforme

(AOF) - Eli Lilly a annoncé qu’il allait vendre les doses les plus élevées (12,5 et 15 mg) approuvées de Zepbound, son médicament contre l’obésité, en flacons unidose via LillyDirec Self Pharmacy Solutions. Les flacons seront disponibles au prix de 499 dollars par mois et les professionnels de santé pourront commencer à les prescrire dès le 7 juillet, pour des livraisons qui débuteront dans les premiers jours du mois d’août.

Avec ces doses supplémentaires, tous les dosages du Zepbound seront disponibles au prix de 499 dollars par mois ou moins (349 dollars pour la dose initiale de 2,5 mg) pour tout adulte obèse admissible disposant d'une ordonnance valide.

