Eli Lilly va construire une usine aux États-Unis pour 5 milliards de dollars
information fournie par AOF 16/09/2025 à 16:57

(AOF) - Après avoir annoncé son intention de renforcer sa production nationale, Eli Lilly a dévoilé son projet de construction d’une usine de 5 milliards de dollars à l’ouest de Richmond, dans l’État de Virginie aux États-Unis. Ce site sera le premier du laboratoire entièrement intégré et dédié aux principes actifs pharmaceutiques et aux médicaments de la société. La construction devrait être achevée d’ici 5 ans et permettra de créer 650 nouveaux emplois (ingénieurs, scientifiques, techniciens de laboratoire…).

Le projet devrait également créer 1 800 postes dans le secteur de la construction et bénéficier à l'économie locale.

David A. Ricks, président-directeur général d'Eli Lilly, a déclaré : " Notre investissement en Virginie souligne notre engagement envers l'innovation et la production aux États-Unis : créer des emplois de qualité, renforcer les communautés et améliorer la santé et le bien-être des Américains à l'échelle nationale ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
756,740 USD NYSE +1,08%
