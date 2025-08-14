Eli Lilly va augmenter de 170 % le prix au Royaume-Uni de Mounjaro, un médicament contre la perte de poids et le diabète de type 2

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Eli Lilly LLY.N augmentera de 170 % le prix catalogue au Royaume-Uni de son traitement contre la perte de poids et le diabète de type 2, Mounjaro, afin de s'aligner sur les autres marchés européens, a déclaré le fabricant américain de médicaments, jeudi.