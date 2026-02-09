Eli Lilly va acquérir Orna Therapeutics pour jusqu’à $2,4 mlds

Eli Lilly LLY.N va racheter le développeur de thérapies Orna Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 2,4 milliards de dollars (2,02 milliards d'euros) en numéraire, ont annoncé lundi les deux sociétés.

Il s’agit de la dernière acquisition du laboratoire américain ces derniers mois, dans le cadre de sa stratégie de diversification au-delà de l’obésité.

La société de biotechnologie développe une nouvelle classe de thérapies utilisant un type d’ARN appelé ARN circulaire, associé à des nanoparticules lipidiques innovantes, permettant au corps du patient de produire ses propres thérapies cellulaires pour traiter la maladie sous-jacente.

Le principal médicament candidat d'Orna, l'ORN-252, appartient à la classe de cellules CAR-T, ciblant les cellules dotées d'un récepteur CD19, un marqueur présent sur certaines cellules B.

(Rédigé par Sriparna Roy et Padmanabhan Ananthan, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)