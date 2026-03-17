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Eli Lilly trébuche lourdement après la dégradation de la banque HSBC
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 17:16

Eli Lilly est victime de lourds dégagements à Wall Street et abandonne 5,14%, à 938,28 dollars, sa plus forte baisse depuis l'accident du 5 février dernier (-7,79%), lorsque Hims & Hers Health avait annoncé le lancement à prix cassé du Wegovy de Novo Nordisk, un traitement concurrent du géant américain.

Eli Lilly est victime de lourds dégagements à Wall Street et abandonne 5,14%, à 938,28 dollars, sa plus forte baisse depuis l'accident du 5 février dernier (-7,79%), lorsque Hims & Hers Health avait annoncé le lancement à prix cassé du Wegovy de Novo Nordisk, un traitement concurrent du géant américain.

Le titre du plus gros laboratoire pharmaceutique du monde, environ 900 milliards de dollars de capitalisation boursière en comptant la baisse du jour, est pénalisé par la dégradation d'un analyste. HSBC est passé de conserver à réduire sur l'action, en coupant son objectif de cours de 1 070 à 850 dollars, soit un potentiel de baisse de 14,07% par rapport au cours de clôture de lundi soir.

HSBC ne fait pas de quartier

Pour se justifier, la banque estime que le cours de l'action intègre déjà un "scénario idéal". Elle estime toutefois que l'exécution du groupe s'est révélée exemplaire jusqu'à présent, mais le risque de payer pour une vision du monde ultra-optimiste intégrée dans les prévisions de la direction n'est pas attractif.

Parmi les points les plus importants, HSBC a révisé à la baisse son objectif de marché total adressable pour les produits contre l'obésité entre 80 et 120 milliards de dollars, contre plus de 150 milliards de dollars auparavant. En outre, à plus long terme, à l'horizon 2032, l'arrivée des génériques érodera les prix de tous les produits commercialisés. A plus court terme, HSBC anticipe une contre-attaque du Novo Nordisk destinée à regagner des parts de marché. Cette action du Danois, associée à des questions sur la persévérance réelle des patients représentent un risque de baisse pour les estimations de chiffre d'affaires.

En outre, les analystes relèvent que la hausse du besoin en fonds de roulement suggère que l'environnement tarifaire est plus tendu qu'escompté. Les marges et les rendements pourraient être ainsi révisés à la baisse.

Dans un scénario plus optimiste, HSBC a identifié quelques catalyseurs à la hausse : une accélération du marché de l'obésité si les goulots d'étranglement logistiques sont résolus, une pression sur les prix mieux gérée que prévu, un lancement meilleur que prévu pour l'Orforglipron, ou encore des parts de marché stables pour le Tirzépatide malgré la concurrence.

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ELI LILLY & CO
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