Eli Lilly s'offre Kelonia Therapeutics pour un maximum de 7 milliards de dollars
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 15:54
Selon les termes de l'accord, le géant de l'industrie pharmaceutique va effectuer un paiement initial de 3,25 milliards de dollars, suivi de paiement ultérieurs lors de l'atteinte de certains jalons cliniques, réglementaires et commerciaux. Au total, Eli Lilly pourrait débourser jusqu'à 7 milliards de dollars.
L'objectif pour le groupe est de mettre la main sur le KLN-1010, le programme phare de Kelonia Therapeutics. Il s'agit d'une thérapie génique intraveineuse expérimentale à dose unique qui génère des cellules CAR-T ciblant l'antigène de maturation des cellules B, une protéine à la surface des cellules du myélome multiple.
Des résultats cliniques précoces encourageants ont été présentés lors de la session plénière de la réunion annuelle de la Société Américaine d'Hématologie (ASH) en 2025, apportant une première validation clinique et démontrant une tolérance prometteuse. Le KLN-1010 pourrait représenter une avancée transformatrice dans le traitement du myélome multiple en éliminant la complexité de la fabrication de thérapies cellulaires ex vivo spécifiques à chaque patient, ainsi que la chimiothérapie de pré-administration.
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