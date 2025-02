Eli Lilly: résultats prometteurs dans la maladie de Crohn information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 15:32









(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce les résultats de l'étude d'extension en ouvert 'VIVID-2' ayant montré que la majorité des patients atteints de la maladie de Crohn modérée à sévère ayant reçu un traitement continu de deux ans avec Omvoh® (mirikizumab-mrkz) ont atteint des résultats cliniques et endoscopiques à long terme, y compris 43,8 % d'entre eux ayant échoué à un traitement biologique antérieur.



Ce traitement cible la protéine interleukine-23p19, clé dans l'inflammation intestinale.



Parmi les résultats obtenus après deux ans de traitement, 92,9 % des patients en rémission clinique au bout d'un an sont restés en rémission, et 87,6 % ont maintenu une réponse endoscopique, avec 78,6 % restant en rémission endoscopique.





