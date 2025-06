Eli Lilly: résultats positifs pour l'orforglipron oral information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 11:50









(CercleFinance.com) - Eli Lilly rapporte qu'un essai de phase 3 a démontré l'efficacité de l'orforglipron chez des adultes atteints de diabète de type 2 mal contrôlé par le régime alimentaire et l'exercice seul.



Les trois doses testées (3 mg, 12 mg, 36 mg) ont permis une réduction significative de l'HbA1c à 40 semaines par rapport au placebo, atteignant jusqu'à -1,6 % depuis un taux de départ moyen de 8,0 %.



Les doses de 12 mg et 36 mg ont également entraîné une perte de poids statistiquement significative, jusqu'à 7,9 % en moyenne. Jusqu'à 76,2 % des patients ont atteint une HbA1c inférieure à 7 %. L'amélioration de la glycémie a été constatée dès la quatrième semaine de traitement.



Les résultats ont été présentés lors des sessions scientifiques 2025 de l'ADA et publiés dans The New England Journal of Medicine.





