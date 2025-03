Eli Lilly: résultats positifs dans la dermatite atopique information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 15:21









(CercleFinance.com) - Eli Lilly fait savoir que de nouveaux résultats montrent que son traitement EBGLYSS a permis une réponse profonde et durable chez les patients atteints de dermatite atopique modérée à sévère sur trois ans.



Ces résultats seront présentés lors du congrès annuel de l'American Academy of Dermatology (AAD), qui se tiendra du 7 au 11 mars à Orlando.



Les données montrent que 50 % des patients ayant répondu au traitement à 16 semaines et recevant une dose d'entretien mensuelle ont obtenu une peau entièrement nette et 87 % une peau presque nette (EASI 90).



Plus de 83 % n'ont pas eu recours à des thérapies concomitantes.



Les données confirment l'efficacité d'EBGLYSS comme traitement biologique de première intention.





Valeurs associées ELI LILLY & CO 892,49 USD NYSE -2,29%