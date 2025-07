Eli Lilly: résultats positifs d'un essai de phase III sur Mounjaro information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 14:15









(Zonebourse.com) - Eli Lilly annonce que Mounjaro (tirzépatide) a atteint l'objectif principal d'un essai de phase III en démontrant sa non-infériorité face à Trulicity (dulaglutide) sur les événements cardiovasculaires majeurs (MACE-3) chez plus de 13 000 adultes atteints de diabète de type 2 et de maladie cardiovasculaire athérosclérotique.



Le laboratoire rapporte que Mounjaro a réduit le risque de mortalité toutes causes de 16 % et ralenti le déclin de la fonction rénale dans une population à haut risque. Des bénéfices supplémentaires ont été observés sur l'HbA1c, le poids et plusieurs biomarqueurs.



Kenneth Custer, président de Lilly Cardiometabolic Health, affirme que ces résultats 'renforcent la position de Mounjaro comme traitement de première ligne potentiel'.



La sécurité des traitements s'est avérée globalement conforme aux profils connus.





